民進黨「捕手」小旅行 挖掘百篇新住民故事

民進黨婦女部推出「新島嶼故事捕手計畫」，以小旅行深入各縣市，採訪新住民在台灣的故事。（記者楊淳卉攝）

2018-04-11 11:01

〔記者楊淳卉／台北報導〕挖掘台灣新住民故事！民進黨今年1月推出「新島嶼故事捕手計畫」，徵選20位青年培訓為「故事捕手」，以深度小旅行方式在各縣市採訪新住民，總共撰寫100篇新住民故事，並陸續分享在民進黨婦女部臉書粉絲專頁。民進黨婦女部主任蔡宛芬表示，台灣有很多勇敢女性在台灣深耕的故事，希望透過捕手眼睛和筆，讓大家更認識不同的美麗文化。

民進黨婦女部與「滾出趣」團隊合作，以小旅行進行新住民故事蒐集，今舉辦成果記者會，邀請5位故事捕手分享採訪經驗。故事捕手來自不同背景，包括大學生、準移民官、以及「自己的姊妹自己採訪」的新住民和新二代。故事捕手深入全台各地，記錄下台灣巷弄、餐館、夜市等地打拚生活的新住民群像。

青年代表許雅琦分享，她在採訪中發現，歧視問題不只出現在台灣人和新移民，在新移民之間也很嚴重。課堂上教導面對歧視最重要就是要接觸，透過此次計畫互動跟新住民接觸，也能消弭對新住民的刻板印象和不理解。

此計畫唯一的新住民代表蘇虹鮮分享，她來台灣已經15年，剛來時一句中文都不會說。她採訪的所有姊妹中，大家共同點，就是離開故鄉，來到完全陌生國家，文化、風俗習慣都要學習，還不能像台灣人「慢慢學」。新住民不管什麼原因來到台灣，最重要的目標，就是在這裡落地生根。

此外，民進黨將於4月14日舉辦「新島嶼故事捕手計畫，晒故事日！—那些在島嶼存在，但你不知道的故事」活動，包含主題講座，同時展出由捕手記錄拍攝的「新島嶼故事照片展」，故事捕手也將在「晒故事市集」攤位和參與者互動分享，邀請對新住民議題有興趣的朋友踴躍參加。

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