改革關鍵不會缺席！蔡英文宣布陳菊任總統府祕書長

蔡英文表示，盼陳菊就任總統府祕書長後，能協助執政團隊來貫徹我們改革的工作。（圖擷取自自由 LIVE）

2018-04-11 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今天上午10時在總統府親自主持茶會，正式宣布高雄巿長陳菊接任總統府祕書長一職。蔡英文表示，盼陳菊就任總統府祕書長後，能協助執政團隊來貫徹我們改革的工作。

蔡英文表示，菊姐從年輕參與民主運動，到進入政府擔任政務官，到參與選舉，成為直轄市首長，在高雄市民支持下，菊姐政績相當亮麗，是地方治理的典範，使得高雄在這幾年成為光榮、溫暖的幸福城市。

蔡英文說，菊姐是高雄人的市長，也是台灣社會的重要資產，也是我們大家的菊姐，由她擔任總統府秘書長，相信菊姐會以她成熟歷練，會全力輔佐我和執政團隊，來推動國家政策，現在國家各項改革正在進行，很多重大政策已經啟動，正屬於轉型與往前走的關鍵時刻，這關鍵時刻希望菊姐能北上幫忙，協助我們一起承擔國家改革、進步重任。

蔡英文說，這項人事安排已經討論一段時間，雖然知道菊姐的人生規劃，想回家種菜，但我告訴她，在這關鍵歷史時刻，每個人都該為台灣未來承擔責任，過去民主發展過程中，菊姐沒有缺席，現在在改革關鍵時刻，菊姐更是不會缺席，「我們知道菊姐一直有個放不下的地方，就是高雄，所以我們等她承諾高雄市民建設、市政工作後，才和菊姐具體安排這件事」。

蔡英文強調，等到陳菊就任總統府祕書長後，一定能協助執政團隊來貫徹我們改革的工作，尤其是推動改革過程中，政府和社會的溝通、對話是非常重要的，這過程中非常期待菊姐能扮演重要角色。

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