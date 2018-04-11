將接總統府秘書長 陳菊︰北上是重要且艱難的決定

高雄市長陳菊即將接任總統府秘書長。（記者廖振輝攝）

2018-04-11 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長陳菊即將接任總統府秘書長，今日總統蔡英文舉辦總統府茶會，陳菊表示，決定要北上對自己來說是非常重要且艱難的決定，希望未來台灣社會充滿和諧、內部有更多對話，也感謝高雄市民和高雄市府團隊，未來一定會幫助蔡總統進行改革。

陳菊提到，當初在思考是否要北上時，過程中不斷與市府討論政見有沒有實踐，到今年年底之前，重要的市政推動會不會因為北上而有所影響，而市府團隊表示會如期完成對市民的承諾，陳菊也對此表達感謝。提到高雄市民，陳菊表示，當自己必須和市民告別，在高雄12年很漫長，而在遭遇天災、工安意外等所有困難過程中，市民們都不離不棄，她強調：「我離開時必須得到市民的支持，才能無牽無掛的北上。」並表示高雄市民大約有8成都是對北上接任總統府秘書長這個決定抱持支持態度。

談到未來願景，陳菊表示除了協助總統改革之外，最重要的是必須和社會溝通，和不同政黨溝通，希望台灣社會充滿和諧，台灣內部可以有更多對話、減少衝突、減少紛爭，如果能扮演這樣的角色，會在這個角色上僅守分際，同時也感謝總統的信任和高雄市民對自己的栽培。

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