發展綠電 鄭運鵬：政府須說明非燒錢補貼

2018-04-11 10:26

〔記者曾韋禎／台北報導〕經濟部極力發展再生能源，盼在2025年達到27423萬瓩的發電量。民進黨立委鄭運鵬表示，隨著科技的進步、成本的降低，用於補助綠能之比例，一定會從現在每度電0.049元再往下降，政府必須說明，綠能不是燒錢補貼，而是有利可圖的產業。

立法院經濟委員會今審查「再生能源發展條例部分條文修正草案」，經濟部盼綠能的發電量能在2025年達到27423萬瓩。

民進黨立委邱議瑩詢問，目前是否都在政府的預期進度內？經濟部長沈榮津表示，太陽能的2年計畫，希望能達到20GW的發電量，風力發電有4年計畫，前3.5G採躉售，之後2.5G採競標，目前的期程都有達標。

邱議瑩認為，電動車的汰換期程要加快，經濟部設定的2030年太晚了，應該加快，包括獎勵計程車汰換為電動車，公務車也應汰換為電動車。

鄭運鵬表示，政府應該明確說明，綠能不是燒錢補貼，以及發展綠能在2025年對電費的影響。

他指出，目前每度電用來補助綠能的是0.049元，隨著科技的進步、成本的降低，到了2025年一定會再調降。

沈榮津表示，最近太陽能發電的標案，價格已經與平均電價差不多；未來風電的價格也會很快下降。2025年再生能源發電量達27423萬瓩、20%的目標不變。

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