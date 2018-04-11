打臉解放軍攻台計畫 專家指「反攻中國」最佳時機是...

軍事專家游昇勳指出，中國共軍「空有硬體，卻沒能力」，還表示2015年到2018年是反攻中國的最佳時機點。圖為國軍漢光33號演習，模擬對戰來襲共軍。（資料照）

2018-04-11 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕中共解放軍中將王洪光日前在中國官媒《環球網》撰文稱，「解放軍能在100小時內攻台，不給美、日有調集重兵救援的機會和時間」。我國軍事專家游昇勳對此則不以為然，還狠狠打臉說「絕對不可能」，指出共軍「空有硬體，卻沒能力」，還透露2015到2018年是「反攻中國的最佳時機」。

游昇勳昨（10日）晚在三立節目《鄭知道了》打臉王洪光的說法，表示無論是誰贏得空戰或海戰，要佔領領土都需要靠陸軍士兵控制城市、維持治安，但王洪光從頭到尾都沒題到此事；且依據共軍目前投射能力（空降、兩棲作戰、船艦運輸），要在100小時內投射出足以攻下台灣的兵力，「是絕對不可能的」。

游昇勳指出，就算共軍擁有航艦「遼寧號」，但這也僅是「訓練航艦」，艦上30幾架戰機最多僅能「保護遼寧艦領空」，而且共軍到目前也尚未發展出大型「海空兩棲攻防作戰」的能力。

游昇勳說，中共有全世界最好的戰鬥機「蘇愷-27」時間長達近20年，但到目前為止卻無法培養出一個能飛出「包加契夫眼鏡蛇」戰術動作的飛行員，如此一來可證明共軍根本是「只有戰鬥硬體，卻沒有能力」。

另外，游昇勳還透露，從2015年到2018年可說是「反攻中國的最佳時機點」，因為中國國家主席習近平在這三年為了「打貪」，不僅拔除7個上將、50多個將官和數百個教官，19大後還在24小時內調動所有部隊、拔掉所有軍區司令、把軍區重劃，如此一來就會造成「將不知兵，兵不知將」的情況，這樣在傳達軍令時「就會發生問題」。