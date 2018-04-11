國民黨地方黨部沒錢 只好找這些人要...

2018-04-11 08:59

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨縣市地方黨部資源不足，黨中央無挹注，各縣市黨部到處調頭寸，腦筋動到立委、選將身上，要求「幫助」，有立委掏10萬元，也有選將委面臨選戰，騰不出錢給地方黨部支應，黨內認為，中央已無法給什麼資源了，不能地方黨部支出還要選將支援，恐扼殺年輕人出線。

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜宣布參選高雄市長，但日前韓因為黨部「糧草不足」，北上登記台北市長初選攪亂一池春水，引發喧然大波，凸顯藍營地方黨部資源不足的問題，將影響藍營的競選模式，左右年底大選選情。

一名藍營地方選將透露，黨中央擺明本次大選無法提供太多資源，只能靠自己，但靠自己還不夠，地方黨部連薪水都不夠發給黨工，還要參選人支應，就有人跟某縣市黨部主委建議去找地方的縣市長參選人「要錢」，這名主委很猶豫，認為參選人都要窮死了，「怎麼敢去找」，這才作罷。

不具名國民黨立委指出，部分縣市黨部缺錢，也和該區域的立委商量，希望能給黨部一點「幫助」，還有些縣市黨部擬要黨內登記參選縣市議員的參選人，要有部分「幫助」支援黨部運作；一名黨內人士認為，地方黨部支出要靠選將支援，恐扼殺本來就沒錢沒資源的年輕選將出線。

苗栗縣國民黨立委徐志榮受訪表示，地方黨部資源缺乏，苗栗縣黨部主委就曾在過年的黨員活動時公開說需要經費，他有主動說要捐10萬元給黨部，當時有一個登記初選的議員參選人也說要出10萬元，徐說，這都是過程，國民黨現在時機艱難，需要熬出頭，黨部有需要，大家就幫忙。

代表國民黨參選雲林縣長的立委張麗善日前受訪時說，地方黨部薪水確實發不出來，每個人都要協助募款，「黨部還需要妳協助營運」，不能奢求黨部有資源。

國民黨組發會主委李哲華日前受訪時表示，黨中央會協助地方，協辦各式募款活動，例如屏東縣黨部先前辦過的募款餐會就是一例，累積黨部經費，各地也會因地制宜。