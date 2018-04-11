軍人年改》行政院：會向立法院堅持最低保障金額38990元

2018-04-11 08:49

〔記者蘇芳禾／台北報導〕行政院本週四將通過軍人年改方案，行政院發言人徐國勇今天接受電台訪問時表示，最低保障金額（樓地板）38990元不會改變。之後送到立法院，若有立委有意見，會在黨政協調平台中溝通。

上一次公教人員年金，立法院改變行政院版本，被外界視為打了行政部門一巴掌。總統蔡英文日前接受電視台專訪提到，軍人年改樓地板38990「幾乎是共識，應該不會動了」但當場有媒體人詢問蔡英文是否法案一到立院碰到民進黨立委又不同？蔡英文強調，他這次特別拜託副總統陳建仁一定要跟立法委員溝通再溝通，所以不會再跟立法院通過的法案間有落差。

被主持人問到軍人年改是否能如期在七月上路？徐國勇說，這點不會改變，但他也坦言，法律能不能如期通過，不是行政院可以控制的。

徐國勇也強調，總統日前說的最低保障金額38990元不會變，法案送到立法院後，立法委員雖然有改的權利、有決定權，不過行政院會透過黨政協調平台，向立法院政策小組堅持行政部門的態度，「我們有我們的主張」。

徐國勇透露，這週行政院院會也將通過榮民職業傷害的法令，保護榮民的職業安全。主持人問到「軍改通過，兩者效應恐會抵銷？」徐國勇則說，改革一定會得罪一些人，他自己是師專畢業，很多同學也都是老師、校長退休，許多人贊成改革，也有人罵翻。