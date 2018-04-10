「國際刑事司法互助法」三讀 設下「投桃報李」條款

2018-04-10 22:32

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院10日三讀通過「國際刑事司法互助法」，未來我國與其他國家、地區司法互助將有一套準則依循，跨境取得的證物在法庭上也將具有證據能力，踐行正當程序原則，並設下「投桃報李」條款，即他國提供我國必要幫忙，我國也應給予對方協助，達到平等互惠。

法務部指出，新法上路後，我國在洗錢防制等重大犯罪上，原則上會提供國際司法互助，但若他國未基於平等原則回報，日後又想再度要求協助時，我方設下的門檻將會提高。

司法互助法主要分成調查取證、送達文書、搜索扣押、禁止財產處分、沒收追繳、犯罪所得返還、其他法律協助等7大面向，未來我國要向他國尋求這7類司法互助，必須透過法務部向外交部申請，外交部再向目標國家提出要求。

反之，他國若要向我國請求司法互助，則必須透過外交部向法務部申請，法務部再轉交給各檢察署或法院，倘若是緊急扣押，外交部可先向法院提出申請，事後再向法務部補程序。

較特別的是，若我國查扣到犯罪所得，被害人卻非台灣籍也不在台灣，被害人的國家可在3年內，向我國請求發還，這類案件多為電信詐欺案。

法務部說，我國現在只跟美國、菲律賓、南非等3國有司法互助協議，若要跟其他國家進行交涉，都須逐案審查。司法互助法通過後，將具標準作業程序遵循，節省不必要的行政程序，而且以前跨境取證無法令規範，證據能力常遭質疑，立法後即可解決這個問題。

不過，若他國請求的司法互助影響我國主權、國家安全、聲譽、公共利益，或是有危害種族、國籍、性別、階級、宗教等人權疑慮時，法條特別規定「應拒絕」！