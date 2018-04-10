遭總統府質疑散布不實訊息 游梓翔刪文道歉

2018-04-10 21:55

首次上稿：21:32

更新時間：21:55

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文接受媒體專訪，有媒體報導指出，蔡英文總統於專訪中曾發表「川普是我們的棋子」談話，曾擔任洪秀柱辦公室發言人的游梓翔更撰寫評論，引發總統府質疑游散布不實訊息，對此，游梓翔雖一度在臉書發文稱，自己撰寫評論都是有所本，強調總統府找錯對象了。但稍晚又再度發文坦承，是媒體報導有誤，因此也將原本的評論刪除。

總統蔡英文先前接受年代電視專訪，有媒體報導指稱，總統蔡英文說，很多人都說我們是別人的棋子，「你不要忘了，我們自己也是棋手，所以川普是我們的棋子，然後我們在兩大之間，我就順勢操作嘛！」對此，世新大學新聞傳播學院院長游梓翔在臉書發文，酸總統蔡英文「驚」句不斷，還稱「不如發個推特」。總統府今天（10日）傍晚也為此發文強調，總統在專訪中，並沒有說過這樣的談話，同時譴責游梓翔失格散布不實訊息，炮製假新聞，應為不實言論向社會道歉。

游梓翔晚間也在臉書發文說，自己評論都是有所本，並指在不只一家媒體看到棋子與棋手的那段文字，對於總統府的聲明，他認為是「找錯對象」，並說「如果任何證據能證明我依據的來源有造假或不實，我自會做相應處理，總統府請放心，我是個誠實的人。」

不過稍晚游梓翔再度於臉書發文，指「經直接與《中國時報》查證，加上節目實際播出的內容，確認這是《中國時報》在今日頭版新聞中，將主持人謝震武在與蔡總統對談中的一句話，放入蔡總統的上下引號內，所做的錯誤報導。」游梓翔也為此將評論刪除，並向因錯誤訊息而造成影響的蔡總統和社會大眾致歉。