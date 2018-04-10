中國磁吸人才 蔡總統：要強化吸力拉回年輕人

2018-04-10 20:29

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對中國祭出31項對台措施加速磁吸台灣人才包括教師及學生，總統在今晚播出的電視專訪認為，面對這些問題，就是我們要把自己的這個吸力能夠強化，另外，產業轉型一定要加速，這是讓經濟可長可久的最重要的動力來源，也會產生出吸力拉回我們的年輕人，讓年輕人回來在台灣就業。

總統也信心表示，台灣是有優勢的，如果去看各個國家的經濟結構，台灣是好的，甚至台灣本身自己就是一個大的生產跟研發的聚落，因為交通方便及人才充足，有不同的產業可以相互的支撐，並自己形成了一個生產鏈。另外，台灣的生活並不差，物價也穩定，至於低薪及房價問題，則是要面對的，那也是為什麼又是急行軍去蓋社會住宅，讓年輕人可以生活在都會裡，等這些都建置完整了，相信台灣的競爭力，不會比中國或者是其他來得差。

總統強調，那也就是為什麼改革要急行軍，在這個過程中，創造出來這種高價值的產業，讓年輕人覺得他要的工作在台灣是找得到，而且是更能夠發揮的地方。

對於台灣的民主，總統指出，台灣的民主一定要強化。民主走到今天還有幾件事情要處理，例如不當黨產，因為它是影響到民主選舉的機制，跟政黨可信度的測試。還有就是轉型正義，歷史傷痕必須要縫補及撫平，讓社會不要糾結在過去，一起走向未來，這個民主才會更健康，不然還是一個對抗的心理。