監獄人滿為患 林岱樺提案下修「刑法」假釋門檻

2018-04-10 22:02

〔記者彭琬馨／台北報導〕我國現行「刑法」規定，無期徒刑服刑滿25年、有期徒刑已服刑期達二分之一、累犯逾三分之二得假釋出獄。民進黨立委林岱樺認為，此假釋門檻過高，恐造成監獄超額收容，甚至衍生獄政改革問題，因此提出「刑法第七十七條修正草案」，將假釋門檻下修為，有期徒刑為「初犯」且「再犯率低之罪」，執行刑期逾三分之一者，得由監獄報請法務部准許假釋出獄。

林岱樺受訪時表示，提案修法主要是為了讓矯正功能真正落實，理論上當犯罪人有悔意、行為也修正之後，就應回歸到正常的社會中，而不是「關到死」，但對重刑犯、累犯或是再犯率高之罪的犯罪人，當然不可以讓他們輕易回歸社會；林岱樺強調，此次修法只有在同時滿足「初犯」且「再犯率低之罪」兩個條件的犯罪人才能適用，同時已排除性侵、吸毒、竊盜等這類的罪行，盼社會各界能了解法案後再理性討論。

林岱樺在提案說明中指出，過去修法主要以提高犯罪人隔離處遇期間的手段來達成治安維護目的，但同時也造成矯正機構大量超額收容，以致收容空間達到125%以上的爆炸性飽和，衍生獄政管理負擔升高、囚情日益嚴峻的問題，甚至造成去年高雄監獄挾持典獄長、集體自戕的事件。

林岱樺認為，此事件的原因之一即是假釋門檻過高，導致實際假釋期間不長，即使再犯撤銷假釋，也必須重新服滿假釋期的規定，造成嚇阻效果相對減弱，不符合獄政管理邏輯，因此提案修法。

依據法務部自101年到106年10月的統計資料顯示，受刑人出獄後再犯罪比率最低的後10名分別為，政府採購法、公職人員選罷法、貪污治罪條例、瀆職罪等，再犯率前五名則為竊盜罪、毒品危害防制條例、電信法、家庭暴力防治法與妨害兵役治罪條例。

林岱樺說，未來要如何定義「再犯率低」的罪行，則交由法務部訂定。