管中閔赴中兼職爭議 教育部首開專案諮詢會議

2018-04-10 20:12

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕教育部長潘文忠今天下午召開跨部會專案諮詢會議，會後教育部人事處長陳焜元說明，今天開會的目標很清楚，是針對台大校長當選人管中閔去中國從事學術交流或兼職，教育部要處理適法性問題，從適法性監督予以檢視，專案諮詢會議預計在四月中旬完成，接下來會看諮詢會議的內容進行討論，先把諮詢專案會議的目標走完，其餘後面再談，「身為行政幕僚，長官要求在哪時候完成，就在哪時候處理」，重點在於教育部必須依法作適法性的監督。

媒體詢問內政部長葉俊榮過去在中國的大學講學一事，陳焜元表示，這部分可能要問內政部，葉俊榮以台大教授身分赴中，要看狀況到底怎樣，學術交流政策面是國際司的業務。有媒體再追問葉俊榮的部分，陳焜元要媒體暫時別問葉俊榮部分。

陳焜元說明，今天下午召開諮詢會議，諮詢對象是相關法規的主管機關及幾位學者專家，諮詢會議 小組成員包括機關代表法務部、陸委會、內政部等，協助教育部了解出入境管制及赴中國許可的部分，會邀請管中閔曾任職的機關作背景說明，會議也包括台大，目前來講，「管教授」任職機關包括中研院、台大、國發會、經建會及行政院等。

陳焜元表示，今天主要是聽取學者專家，以及相關機關代表對於赴中國兼職、學術交流或演講一事的意見，但也是請管曾任職機關提供相關資料，因在今天會議中，大家有提出問題或一些意見，可能需要任職機關回去再思考一下，釐清兩岸的學術交流相關規範，短期客座講學等資料，在整理完以後，會再找時間讓諮詢會議小組的專家學者再看一下。

陳焜元指出，仍是以四月中旬完成諮詢為目標，因管中閔教授相關議題及問題涉及大政策，所以教育部才會找這麼多機關，開會的目標很清楚，真的是針對管中閔去中國從事學術交流，教育部要處理適法性問題，從適法性監督來檢視，當然也會涉及到剛才講的內政部長的事。

一般大學教授依照公立學校兼職處理，陳焜元說明，至於兼有行政職的大學教授，則是適用公務人員服務法，也是由學校審，任何行政機關也是如此，銓敘部訂好規定，要提出申請，經行政機關同意許可，基本上只有校長兼職要報教育部，不可能在校內處理。

陳焜元表示，赴中一般交流常態下的短期客座講學，不得涉及聘任我方人員擔任教職或研究職務，學校當然要依照這樣方式處理。