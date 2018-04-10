綠台中太平議員初選 張玉嬿婦女保障、3搶1爭勝出

2018-04-10 20:19

〔記者陳建志／台中報導〕民進黨太平區市議員選舉將提名1男1女，除現任市議員且是唯一女性的張玉嬿爭取連任，在現任市議員何明杰放棄連任後，包括服務處執行長蔡耀頡，現任聖和里長王龍文、前市民代表李明淦都有意爭取提名，在3搶1下需由初選決勝負，為了爭取勝出，除了大型看板、宣傳車，還勤站路口、穿梭市場握手拜票，老將新秀都卯足全力爭取選民認同，希望在民調中勝出。

民進黨太平區市議員初選，黨中央已決定在4月16到20日間，挑選其中一天進行民調，因距離民調僅剩最後1週，有意爭取提名的4人，都把握時間爭取曝光，希望獲得提名。

現任市議員張玉嬿，在提名1名女性下篤定獲提名，但因需參加初選，仍把握機會進行宣傳，除了懸掛看板、還準備胖卡宣傳車，近日早上還帶著助理在樹孝、中山路等大型路口向選民揮手致意，提前為大選暖身。

曾擔任林佳龍市長隨行秘書，並擔任市議員何明杰服務處執行長的蔡耀頡，在何明杰決定不再連任後披掛上陣，希望在何過去的基礎上，繼續服務地方，因是政壇新人，知名度比不上幾位同黨前輩，蔡耀頡說，除了懸掛看板，從3個月前宣布參選後，每天早晚都親自在橋頭、大路口向民眾揮手致意，還徒步掃遍太平中山路、中興路、東平路、樹孝路等大馬路和市場，希望以勤跑，讓選民認識自己，順利脫穎而出。

現任太平聖和里長的王龍文，因服務民眾後知道基層心聲，希望有機會爭取經費建設咬人狗坑發展觀光帶動地方發展而投入初選，近2個月來，除了早上在橋頭、路口向民眾揮手致意，也深入市場、夜市發面紙、氣球，希望獲選民青睞。

前市民代表李明淦表示，自己深耕太平20年，認為太平近年來沒有明顯建設，希望有機會進入議會，善加運用太平的好山好水發展觀光，為了爭取支持，早上站路口、橋頭向民眾拜託，晚上則站上宣傳車沿街宣傳，希望有機會獲提名。