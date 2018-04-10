北檢調資料遭批濫權 國發院原地主：國民黨不要惡人先告狀

指控土地被國民黨強占的地主葉中川之子葉頌仁。（資料照）

2018-04-10 18:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北地檢署為釐清國發院土地等黨產交易案，今日至國民黨委託律師事務所調閱資料，引發國民黨行管會主委邱大展批評北檢「擴權濫權」；對此，國發院土地案受害家屬葉頌仁今日受訪表示，國民黨當年迫害葉家交出土地，檢方是基於公平正義依法辦案，國民黨不要「惡人先告狀！」

葉頌仁指出，去年黨產會召開國發院聽證會要追討不當黨產，自己出席陳述國民黨當年如何配槍強迫葉家售地，邱大展參加聽證自知理虧，在會場拂袖而去、不願面對被害家屬，今天國民黨當面對司法調查，卻儼然是受害者自居，還要全國律師撻伐北檢，完全是不合理。

據了解，國民黨賣給元利建設的國家發展研究院（前身為革命實踐研究院）土地，為葉頌仁的父親葉中川所有，但在1953年被國民黨以「租用」名義強佔。直到1961年，葉中川忽然遭國民黨情治人員帶走，強迫他出售該筆土地給國民黨。

葉頌仁今日強調，國民黨取得國發院土地過程，最早是不付租金的強佔，又帶走父親要強買土地，況且國民黨當年不是自耕農，沒有自耕農身分證明是不具購買農地的資格，何況國民黨那時也沒登記法人，非法人還能買地，土地來源無疑是不當取得。

葉頌仁痛批，當年的「國民黨中央委員會」不是自然人、也不是法人，怎能登記土地，但國民黨就是敢這樣做，「這好比一塊土地登記在電線杆上，電線杆根本不是法人啊」，該案違法生效的事實非常明確，國民黨不要再派律師硬凹。

葉頌仁提及，國民黨要把土地賣給元利前，我們就有在報紙刊登國發院土地違法爭議的訊息，元利知道還買，希望司法及黨產會未來能還給家屬公道。