打「小英牌」奏效 議員參選人初選全過關

2018-04-10 18:15

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨正在進行縣、市議員黨內初選民調，競爭激烈，而打出主席牌、小英牌的參選人則是全數過關，包括投入新北市中和區議員初選的張志豪、台北市中正萬華區的吳沛憶和基隆市安樂區的張之豪，3人都在初選脫穎而出，曾任中央黨部發言人的張志豪和吳沛憶，民調更分拿下選區第一！

民進黨今天（10日）公布台北市中正、萬華區和北投、士林區民調初選結果，中正萬華區有兩名超級新人，包括前民進黨發言人吳沛憶和知名度極高的政二代、余天女兒余筱萍，讓初選期間新聞不斷。最後結果出爐，打出「小英栽培」的吳沛憶拿下民調第一，余筱萍則未進入安全名單，確定出局，讓不少網友感嘆：「靠爸會倒，還是靠自己好！

角逐新北市中和區議員初選的張志豪，則是在文宣上強打「市民發言人」，聯結自己曾任中央黨部發言人的經歷，雖然在深藍選區，不過打出「主席牌」仍然奏效，拿下民調第一名。

之前曾經因「小英文膽」而惹上風波的蔡英文總統前文稿小組成員張之豪，曾參與反媒體壟斷、太陽花學運，並投入基隆文史運動，一年前就辭職離開總統府勤跑基層，張之豪不忘在文宣打出「總統文膽」，基隆市黨部今天中午公布民調結果，張之豪順利擠入前三名，拿到提名門票。

而民進黨之前有8名新人組成「新創政治連線」，如今張志豪、吳沛憶、戴瑋姍（新北市板橋區）、林智鴻（高雄市鳳山區）都已經順利在民進黨初選中脫穎而出，其他成員也受到矚目。

「新創政治連線」中，還有前民進黨青年部主任黃守達、彰化縣前新聞處長林德宇、前林智堅辦公室主任賴稟豐尚未民調。爭取台中市中西區黨內初選的黃守達，面對強勁對手、前台中市長張溫鷹之女陳俞融，陷入苦戰，民調結果將於下週出爐。