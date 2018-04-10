盧秀燕批中市府肉品市場地點決定不夠透明 市府：兩面討好

中市市長參選人盧秀燕（左）今天到烏日拜訪地方人士，並批市府肉品市場的地點決定不夠透明。 （記者蘇金鳳攝）

2018-04-10 21:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕今日下午前往烏日，對於市府規劃肉品市場遷到烏日，她表示，肉品市場勢必要拆遷重建，但為政者應先充分與當地居民溝通取得同意，且流程應陽光透明，不應黑箱作業，如果烏日鄉親不同意，市政府就不應將肉品市場遷入。

對此，新聞局長卓冠廷表示，過去似乎未見立委盧秀燕關心肉品市場拆遷議題，感謝盧秀燕在擔任北區立法委員20年後，終於為了選舉，開始關心，跟進市長林佳龍的腳步；但令人困惑的是，盧秀燕今天的發言並未講清楚是否支持市府在北區外，另覓地點興建全新且最高標準的肉品市場，盧秀燕的發言似乎只想在政治上兩面討好。

國民黨台中市長參選人盧秀燕今天前往烏日，先至市議員吳瓊華服務處聽取地方民眾心聲，並在地方人士的陪同下參拜永興宮、新龍宮及順天宮等廟宇，並辦理座談會。

對於中市府規劃肉品市場（屠宰場）遷移至烏日地區，引起烏日居民不滿而抗爭事件，盧秀燕表示，肉品市場的現址位於北區的台中市肉品市場腹地狹小，已沒有空間進行整體翻修更新，所以為了給當地居民更好的生活環境，勢必要進行遷移。

盧秀燕表示，肉品市場在遷入任何地區前，均應妥善與當地居民溝通，得到居民同意方得遷入；而且流程應透明公開，也要進行整體環境評估，絕對不可「黑箱作業」。

盧秀燕表示，近日市長林佳龍在此議題引起如此大的糾紛，即是因沒有按照透明公開的流程，妥善與烏日當地居民溝通的緣故。

盧秀燕並表示，她與台中市議員吳瓊華都是烏日媳婦，兩人都承諾，當選後一定會攜手合作，全力為烏日鄉親爭取權益。