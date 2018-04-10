美媒替非洲國家可惜 「堅持一中錯過台灣」

國合會與國內醫療院所長年推動國際醫療援助計畫。（取自國合會網站）

2018-04-10 17:55

〔記者呂伊萱／綜合報導〕美媒「美國之音」近期透過報導肯定台灣國際合作發展經驗，並直言非洲許多國家因堅持「一個中國政策」，而錯失與台灣合作發展的良機。

「美國之音」於4月8日出刊一篇報導，以「非洲國家因一中政策錯失台灣發展援助」為題，報導台灣援外機構國合會在非洲推行計畫的經驗。國合會副秘書長李栢浡在訪問中直言，非常遺憾見到中國將「一個中國」政策強加在非洲國家身上，導致台灣不能向他們提供發展合作援助計畫。

李栢浡舉例說，台灣數年前在非洲還具有優勢地位，向多個非洲友邦提供援助，例如塞內加爾、甘比亞、查德、尼日、賴比瑞亞、中非共和國及聖多美普林西比，但這些國家後來都因與中國建交，而切斷與台灣的合作關係，台灣的非洲友邦目前僅有布吉納法索及史瓦濟蘭。

李栢浡也提到布吉納法索曾在1973年改承認中國，不過在1994年又恢復與台灣的邦交，「就是因為布吉納法索人民的聲音」。因台灣農耕隊早在1967年進駐布吉納法索姑河地區（Kou River）協助發展灌溉系統，但中國的金錢誘惑無法讓布吉納法索人民忘記台灣，於是要求政府與台灣恢復邦交。

國合會現繼續與各友邦政府合作執行公衛計畫，與布吉納法索合作推動醫護人員培訓，也執行孕產婦及新生兒保健專案，相當有效降低產婦及新生兒死亡率。布吉納法索今年1月在世界衛生組織執委會會議中，就為我大力直言說，感謝台灣在醫護人員訓練、降低產婦及新生兒死亡率以及就營養不良等問題上全方面的協助。

另。今年是台灣與非洲邦交國史瓦濟蘭建交50週年，總統蔡英文將於4月17日至21日率團訪問史瓦濟蘭，這是蔡總統上任後首度出訪非洲。