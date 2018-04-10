被指對婚姻不忠誠 資策會執行長于孝斌聲明否認

2018-04-10 17:17

〔記者陳炳宏／台北報導〕對於《壹週刊》報導，資策會執行長于孝斌遭控與前妻閨密通姦，週刊指于因婚外情而離婚，後來為了回台出任資策會執行長職務，甚至拋棄對女兒的監護權。于孝斌今天發出聲明澄清表示，離婚與拋棄監護權並不相干，針對媒體報導個人私務導致資策會遭受牽連，深感抱歉。

于孝斌聲明中坦承，自己有過一段失敗的婚姻，並已對此負責。惟因此導致資策會再次遭受牽連，深感抱歉，謹此向所有資策會同仁及這段時間持續給予指導與支持的各界先進與朋友們致歉。

于孝斌指出，離婚事件與本人接受資策會職務時間差達五個月，兩者並無關聯性，自己自2017年5月中旬在美協議離婚，即在同年8月2日獲美國馬里蘭州巡迴法庭認證生效。

其後資策會董事長李世光，於10月中旬就任本會董事長並徵召自己出任執行長，兩者時間差達五個月，與周刊報導所謂「為了回台出任 資策會執行長而離婚、並拋棄監護權」，兩者並無關聯性。

于孝斌也質疑，該報導時機應合理懷疑為對資策會會務革新的阻撓，因自11月1日就任以來，陸續推動包含研發布局、組織制度、與內部溝通等各項革新業務與國際合作，致力精簡資策會內部高層人事，並廣召各界意見領袖共同參與會務革新的策略會議。

對於週刊報導選在資策會董事會前一日對家庭私務發布訊息，應可合理懷疑為對自己四個月來推動各項革新、落實組織文化重建等作為的阻撓與構陷，于孝斌表示，希望各界可以明鑑。