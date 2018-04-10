化粧品廣告禁宣稱療效 違者最重罰500萬元

立法院今三讀通過「化粧品衛生安全管理法部分條文修正案」，未來若涉及醫療效能，則可處以60萬元以上、500萬元以下罰鍰。示意圖，圖為化粧品專櫃。（資料照）

2018-04-10 17:01

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院今三讀通過「化粧品衛生安全管理法部分條文修正案」，未來若化粧品廣告涉及廣告誇大不實，罰鍰將由現行的新台幣5萬元，提高至4萬元至20萬元，若涉及醫療效能，則可處以60萬元以上、500萬元以下罰鍰。

化粧品廣告方式五花八門，但廣告時常涉及誇大不實，導致消費者被誤導。為使我國化粧品管理規範與國際接軌，立法院今三讀通過「化粧品衛生安全管理法部分條文修正案」，修正納管產品範圍並提高相關罰則。

據據三讀條文規定，化粧品定義，係指施於人體外部、牙齒或口腔黏膜，用以潤澤髮膚、刺激嗅覺、改善體味、修飾容貌及清潔身體的製劑；意指著未來包含非藥用的牙膏、漱口水等口腔清潔製劑，都將納入條例管理。

涉廣告誇大不實 最高罰20萬

三讀條文明定，化粧品標示、宣傳及廣告內容，不得有虛偽、誇大之情事，也不能有醫療效能的標示、宣傳或廣告；若涉及廣告誇大不實，罰鍰將由現行的5萬元，調整為4萬元到20萬元罰鍰，若涉醫療效能，則可處60萬元以上、500萬元以下罰鍰。

三讀條文規定，未來化粧品製造場所應符合GMP標準規範，但因考量手工皂等製作相對較為單純，且多有弱勢者經營，此部分則無需完成工廠登記，但該製造場所仍應符合涉廠的標準。

爰此，違者可處以2萬元以上、500萬元以下罰鍰，並得按次處罰，情節重大者，得處1個月以上、1年以下之停業處分，或可令其歇業、廢止其公司商業、工廠之全部或部分登記事項，或廢止該化粧品登錄或許可證。

三讀條文規定，化粧品製造、輸入業者，應於供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用前，完成產品登錄及建立產品資訊檔案，違者可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰，並得按次處罰；情節重大者，得處1個月以上、1年以下停業處分，或令其歇業、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或撤銷或廢止該化粧品的登錄或許可證。

但為減少衝擊，院會通過附帶決議，考量非藥用牙膏、漱口水過去是以一般商品管理，新法大幅提高監理強度，需有時間因應，化粧品業者為符合GMP標準，也需要時間過渡，因此要求在求新法通過後，給予5年過渡期。