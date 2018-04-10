國民黨嘉義縣長提名登記等無人 吳育仁：願受徵召

2018-04-10 16:50

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國民黨嘉義縣長提名登記今天下午4點截止，無人領表登記，縣黨部表示，近期召開委員會，就此一狀況提報黨中央處理；前不分區立委吳育仁卻表態「我準備好了」，願受黨中央徵召參選嘉義縣長。

民進黨已宣布，提名前農委會副主委翁章梁參選嘉義縣長，國民黨於4月9日至10日進行嘉義縣長提名登記，但無人登記。

吳育仁剛有幼女，他表示，已表達強烈參選意願，但必需兼顧家庭照顧因素，而身為黨員，為黨出戰責無旁貸；經走訪基層聽取意見，將靜待中央決定徵召人選，喚起公民力量，贏得勝利。