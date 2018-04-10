杯葛柯P施政報告 國民黨議員：勇敢撤換吳音寧

台北市長柯文哲今天到市議會施政報告，國民黨議員舉海報向柯文哲抗議，譏諷吳音寧神隱少女，要求柯P撤換她。（記者方賓照攝）

2018-04-10 16:20

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今天到市議會進行市長施政報告時，多名國民黨籍市議員以程序發言杯葛柯P上台報告將近40分鐘，包括市議員汪志冰、王鴻薇等人，都要求北市府針對北農休市、北農總經理吳音寧去留等爭議說清楚、講明白。

汪志冰率先開砲，痛批北市府處理北農「四不一沒有」，不檢討、不溝通、不作為、不下台、一皮天下沒有難事，只因為吳音寧後台硬，就能坐領一年250萬的高薪，柯市府毫無作為。

汪志冰諷刺，吳音寧如果是在柯文哲團隊裡面，早就被柯文哲罵跑了，但因為後台硬，居然都不鳥北市府。

王鴻薇則是大酸年薪250萬元的吳音寧，根本就是個「二百五」，市府卻拿她沒轍，實在很扯！

市議員郭昭巖質疑，北農休市年年都有，為什麼往年都不會發生這種事情，今年偏偏就會發生？既然柯文哲曾說吳音寧是別人硬塞過來的，那到底是誰推薦的，推薦人就應該負責任，吳音寧怎麼可以都不負責任，反而是去當個神隱少女？呼籲柯文哲勇敢撤換吳音寧。

郭昭巖更酸說，吳音寧在北農休市爭議發生後再現身，只有一句「以後會注意」，市府竟也就不追究，讓人忍不住聯想，是否為了年底選舉討好民進黨？吳音寧上任以來毫無作為，只會在臉書發洋蔥文討拍，「要發洋蔥文我的小編就可以，不需要年薪250萬」！