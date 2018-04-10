台中大安獨居老翁處境堪憐被安置養護中心

2018-04-10 15:22

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大安區78歲蘇姓獨居老翁因病出院後，生活無法自理，臥床大小便失禁，住家髒亂不堪，幸經市議員參選人楊啟邦會同社區志工前往關懷協助轉換老人養護中心照料；他認為，此案例凸顯市府的長照系統無法整合發揮，對於號稱宜居城市的台中情何以堪。

蘇翁因病於3月5日至大甲光田醫院住院於22日出院，住院期間受到院方醫護人員照顧，公所、里辦公室、社區關懷據點與華山天使站也常前往關心病情，海墘里里長王勝宗及社區發展協會理事長王莊碧珍，也幫忙支付醫療看護費用。

蘇翁出院後，卻無法獲得妥善照顧，險些自生自滅，楊啟邦說，接獲大甲區華山基金會的天使站站長通知，眾人前往大安區海墘社區蘇宅關心病況。蘇翁身體虛弱不堪，氣若游絲，處境堪憐。

楊啟邦聯繫大甲李綜合醫院社區健康營造中心主任曾世懷協助，派遣醫院救護車到場，將其載至外埔常春老人養護中心照料。楊啟邦說，長照政策原本是社會局負責主辦，而今年轉由衛生局主辦，單位主管也因頻繁調動，致使責任事務交接不清，通報系統相互不能配合支援，造成個案中蘇翁在出院後長照系統無法整合發揮，導致蘇翁在生活上無人聞問。

大安區區長周琇茹今日說，公所有收到蘇翁出院通知，安排志工送餐關照，後來發現他後續復原不佳，公所通知長照2.0機構跟家庭福利中心媒合尋找照護單位，29日有聯絡到外埔常春老人養護中心，但當日下午先被華山基金會跟楊啟邦等人接走，並非不聞不問。