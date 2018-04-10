被忽略的歷史事件！ 前立委陳婉真巡迴宣講「刺蔣案」

前立委陳婉真本週六下午在社頭演講「刺蔣案」對台灣的影響。（記者顏宏駿攝）

2018-04-10 14:42

〔記者顏宏駿／彰化報導〕發生於1970年4月24日的「刺蔣案」，因發生地位於美國紐約，其影響力一直為台灣主流歷史所忽略，前立委陳婉真認為「刺蔣案」對台灣影響深遠，在「刺蔣案」即將屆滿48週年前夕，她將巡迴海內外說明「刺蔣案」對台灣民主的影響。

陳婉真的演講會在本週六下午2點於社頭火車站前的「真姐驛站」登場，免費進場，歡迎有興趣的民眾到場聆聽。

陳婉真今天接受訪問時特別強調，「刺蔣案」的配角也就是鄭自才的前妻、黃文雄的妹妹黃晴美，她說，黃晴美日前才過世，她是台灣女性在台獨運動的典範之一。

陳婉真說，「刺蔣案」對台灣影響深遠，從「本土史觀」來看，此案讓蔣經國不解「我為台灣做那麼事，為什麼還有人要殺我！」，從此他開始啟用台灣籍菁英（吹台青），李登輝、謝東閔、林洋港等人都進入國民黨核心，李登輝後來能坐上總統大位，「刺蔣案」起了間接作用，但這些事教科書從來不提。

她說，當時她人在美國，主事者逃往國外尋求庇護，在美的台獨勢力深受國際壓力，也因此事而出現裂痕，而黃晴美身為事件當事人最親的親人，長期以來默默承受「時代給她的壓力」，她希望台灣社會更認識黃晴美。

她說，她雖與黃晴美只有一面之緣，很希望讓國人認識該案對台灣的影響。她表示，黃晴美是新竹人，才情洋溢，當年應家人要求「女性只要當個教員」，因此選讀師大英語系，但後來到美國留學，遇到先生鄭自才，後來哥哥黃文雄政大新聞系畢業後也來美國，三人湊在一起，是鄭提出「刺蔣」想法，但黃文雄因為有受過預官訓練，知道如何用槍，便由黃執行。

陳婉真表示，槍是由台獨聯盟陳榮成提供，當時黃文雄開槍射偏，鄭自才其實可以選擇「不出面」，但基於道義，還是坦承作案，一個是黃晴美的先生，一個是黃晴美的哥哥，自己還有一對子女要養，因為此案，改變三人的一生，也因為此案改變台灣的命運。

陳婉真說，在案發前黃晴美都知道哥哥和先生要做什麼，身為「女人」只有「欣然接受」，甚至挺身而出，帶著槍到「前線」，讓哥哥黃文雄躲過安檢拿到槍。事後兩人都棄保潛逃，鄭自才在英國入獄，黃文雄人間蒸發，兩人都在黑名單解禁後返台，鄭自才還設計台灣新公園的「二二八紀念碑」。

陳婉真表示，在台灣追求建國的過程中有許多可歌可泣的女性典範，黃晴美是其中之一，沒有她們，台灣的歷史不可能走到這裡，她希望利用餘生多挖掘更多與台灣獨立運動中默默奉獻的台灣女性，並讓國人了解，也啟發現代女性。