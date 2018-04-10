北市被電子顯微鏡關注 柯P：解決問題非解決新聞

台北市長柯文哲表示，北市府有成立解碼小組，不是「解決新聞」而是「解決問題」，小組會分析每一則負面新聞的前因後果，找出根本解決方法，再追蹤列管相關單位。（資料照）

2018-04-10 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今在臉書發文，表示台北市政府一直是被媒體用電子顯微鏡關注的地方，直言其他縣市政府可能會想辦法處理掉負面新聞，但台北市有成立解碼小組來「解決問題」，不是「解決新聞」。

柯文哲表示，當市長第一年時，他曾開玩笑說：「我一年就把別人二十年可以犯的錯誤都犯完了。」雖然有點誇大，但很多問題還是需要被修正改進，於是他引進醫學上的根本原因分析制度到政治，不先針對個人咎責，而是分析是哪些原因導致這些問題發生，如何解決，以及避免以後再發生。

柯文哲表示，台北市政府一直是被媒體用電子顯微鏡關注的地方，但北市府成立了解碼小組，不是「解決新聞」而是「解決問題」，小組會分析每一則負面新聞的前因後果，找出根本解決方法，再追蹤列管相關單位。

柯文哲表示，這樣幾年下來，市政漏洞越來越少，雖然偶爾還是會犯錯，但出錯不是先懲罰任何一個人，而是鼓勵大家修正改進。他強調，北市府會建立一個允許失敗的環境，並不是搞得公務員不敢犯錯，最後乾脆「不做不錯」。

柯文哲說，反省改進是一種文化，堅信這個理念，然後相信自己相信的東西，不管外界怎麼攻擊、怎麼抹黑抹紅，都不會動搖心志。

柯文哲最後強調：「面對挫折打擊不是最困難的，最困難的是面對各種挫折打擊，沒有失去對人世間的熱情。」