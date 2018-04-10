贈勳馮世寬 小英：鄉民懷念「一百分」的「大鵬部長」

2018-04-10 14:24

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午頒授國防部前部長馮世寬「一等景星勳章」，除表彰他對國家的付出與奉獻，並期勉他能帶領「國防安全研究院」推動國防與軍事研究，持續為區域安全與和平貢獻智慧。

總統授勳後致詞表示，馮世寬是她任命的第一位國防部長，彼此有很深的革命情感，許多國防事務的改革，都是他們一起從頭開始推動。在馮任內，國軍啟動了「國艦國造」、「國機國造」等國防自主的重要計畫；完成以「防衛固守，重層嚇阻」為建軍備戰指導原則的軍事戰略；也新成立資通電軍，以強化台灣網路作戰的能力。

在照顧基層官兵方面，總統指出，我們推動國軍裝備更新、待遇提升、營舍整建等工作。這兩年的九三軍人節，國防部還推出國軍穿軍服上街的活動，讓許多官兵很難忘，並更以自己的職業為榮。細數這些事蹟，我們真的做了許多事，現在國軍形象與士氣都持續在提升，相信這是馮世寬最大的成就。

總統說，她知道有許多官兵捨不得馮前部長離開，甚至在網路上，也有很多「鄉民」都在懷念「一百分」的「大鵬部長」。但馮現在還有另外一項重要的任務，她也認為，現階段只有馮世寬有辦法扛起來，那就是即將成立的「國防安全研究院」。總統指出，這是一個研究國防戰略的智庫，需要一個具有國防實務經驗，也熟悉區域情勢的領導者，而馮世寬前部長，就是不二人選。

總統表示，馮世寬接下來將擔任「國防安全研究院」的董事長，負責推動國防及軍事研究，並依照周邊情勢，形塑台灣所需要的戰略。這個智庫也將致力於台灣跟其他國家在國防軍事領域的對話和交流。同時，也為國家培養新一代國防安全事務的人才。

總統期許「國防安全研究院」能在馮世寬的帶領下，成為國際上重要的國防智庫，為區域的安全與和平貢獻台灣的智慧，也盼馮持續把經驗傳承下去。

馮世寬受勳後，首先感謝總統在他任內時的鼓勵與支持，也感謝這一路走來，國防部所有官兵同心協力達成任務，讓他能獲此殊榮。

馮世寬指出，總統有三項措施令他任內時工作特別順利，同時也鼓舞著自己。首先，總統上任後，即宣示盡速提升國軍戰鬥裝備，讓台灣的國防得以與世界先進國家並駕齊驅，也獲得民眾的矚目與掌聲；其次，總統勤訪部隊，無論是偏遠離島或高山，總統都親自慰勉，並親頒加菜金，鼓舞官兵士氣，也讓留營率達到最高點；第三，總統視導營區，親自看見營區的老舊，並在與官兵餐敘致詞時，特別責成他盡速規劃營區整建，並要求以模組化設計，改建老舊營舍，讓國軍官兵未來的生活得到美好的憧憬。

馮也提到，讓他最有感觸的是總統的「國防自主」政策。他比任何人都瞭解總統受到國內外許多壓力，但她仍毅然決然推動「國機國造」，讓台灣培植出許多國防工業廠商的技術與能力，除了內銷，更讓台灣的國防走向國際，這樣的遠見，對台灣尤為重要。

最後，馮也向總統保證，日後，他也將盡全力帶領「國家安全研究院」，成為一個最國際化、最有效率，最能夠受到政府重視的智庫。