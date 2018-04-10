接見國會議員訪團 蔡總統盼：英國支持台灣參與國際組織

接見英國國會議員訪團，蔡總統盼：英國支持台灣參與國際組織。（總統府提供）

2018-04-10 13:22

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「2018年英國國會議員訪台團」時表示，台英可以持續結合資源，共同因應全球的挑戰，並期待訪賓們能夠繼續支持台灣參與國際組織。

訪賓一行包括「台英國會小組」共同主席史蒂爾上議員、盧布克上議員、杜拉其亞上議員、羅根上議員以及下議員芮瑪、荷克等。

總統致詞時表示，最近兩年，台英高層官員之間的互訪很熱絡。昨天她才接見英國國際貿易部副部長史徒華，就雙邊的經貿發展交換意見。上個月，陳建仁副總統則和英國外交部首席科學顧問葛林姆斯教授，一起宣布啟動「台英創新產業合作計畫」，透過互補的強項，提升雙邊的科學研究成果。

總統樂見這些頻繁的交流跟合作，她從留學經驗裡了解，英國是個既能保有歷史傳統，又可以因應科技與環境變遷，不斷透過創新來克服挑戰的國家。因此，我政府一向鼓勵中央部會和縣市首長多前往英國取經，也期待這幾年台英雙方在再生能源、智慧城市、人工智慧、軌道運輸等重要領域搭建起的對話平臺，能為兩國的產業發展持續挹注創新的能量。

總統也特別感謝「台英國會小組」及英國政府長期支持台灣的國際參與。她說，作為國際社會的一員，台灣從來沒有忽略國際責任。無論是在氣候變遷、衛生防疫、民航安全、或是打擊跨境犯罪等領域，我國都有能力、也有意願為世界做出貢獻。此外，台灣成功完成民主轉型的經驗，也讓我國對維持區域的和平穩定，有相當堅定的決心。這一點，我們和英國有一致的理念。

展望將來，總統相信台灣和英國一定可以持續結合資源，共同因應全球的挑戰。她也期待訪賓們能夠繼續支持台灣在世界衛生組織、國際民航組織等國際組織的參與空間。

（更新時間：14:33分）

接見英國國會議員訪團，蔡總統盼：英國支持台灣參與國際組織。（總統府提供）

接見英國國會議員訪團，蔡總統盼：英國支持台灣參與國際組織。（總統府提供）