台人遭澳警拘留「耶誕島」 外交部：全力保障司法權益

2018-04-10 13:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣公民吳澤濬因在澳洲涉嫌勒索及傷害，遭澳洲警方拘留在惡名昭彰的「耶誕島（Christmas Island）」，吳澤濬家屬今天要求外交部提供積極協助。外交部對此表示，已向澳方提出探視申請，也建議家屬透過律師要求移送到布里斯本移民安置中心。外交部並將全力保障吳君在羈押及受審過程中的基本權益。

台灣公民吳澤濬於2011年前往澳洲打工、2013年申請到學校就讀，但卻被澳洲警方認為涉嫌恐嚇案件，去年收容在惡名昭彰的耶誕島外國人收容所至今。吳澤濬家屬今天與律師、立委召開記者會，要求我國外交部提供積極協助。

外交部表示，我駐布里斯本辦事處去年12月底接獲吳君家屬電郵請求協助，第一時間即向吳君委任律師瞭解案情，並派員前往布里斯本移民安置中心探視，獲知吳君將獲移送聖誕島移民拘留中心後，也即刻向該中心確認吳君可使用電話及網路等通訊方式，因可自行對外聯繫、未被限制探視，外交部認為應無受到不合理待遇。

另，外交部也表示，駐處已向澳方提出赴聖誕島移民拘留中心探視的申請，並建議吳君家屬透過委任律師，以出庭行政成本過高為由，要求澳方將吳君移送布里斯本移民安置中心。

外交部也說明，澳方依據《維也納領事關係公約》，於國人在澳遭逮捕拘禁時，第一時間充分告知當事人原因，並向當事人確認是否有與我駐處聯繫及翻譯的需求。我駐布里斯本辦事處經數度與吳君聯繫確認澳方已告知相關權益，但是並未獲澳方轉達吳君期盼與該處聯繫的請求。

對於此案，外交部強調，全案已進入澳洲司法程序，我駐外人員將在尊重澳洲法律前提下，全力保障吳君在羈押及受審過程中，受到公平合理的對待，並於條件許可下派員探視，瞭解吳君狀況，確保其應有的基本權益，並即時提供相關協助。