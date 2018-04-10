綠營基隆安樂區初選民調 2現任議員與張之豪勝出

2018-04-10 12:44

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市黨部安樂區議員提名初選電話民調作業昨天晚間舉行，今天中午12點公佈民調結果，現任議員洪森永與陳志成民調成績均在前3名之內；兩位新人張之豪與賴正庸爭取第3位提名資格，張之豪略勝一籌，賴正庸在3家電話民調作業中，民調成績均為最後，確定出局。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，電話民調作業委由世新、趨勢與循證3家民調公司作業；這項電話民調結果將送市黨部執委會通過後就確認，報中央黨部備查。

得知民調成績順利出線，張之豪表示，感謝大家的支持，他會更努力、更打拚。