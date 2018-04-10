特別預算舉債將達2.3兆元 橘籲重視國債危機

親民黨立法院黨團10日召開記者會，黨團總召李鴻鈞拿出國庫署數據指出，政府未償餘額債務累績至今達到5兆5743億元，平均每人要負擔23萬6千元。呼籲執政黨正視國債危機，不該把特別預算常態化，同時加速債務還本。（記者羅沛德攝）

2018-04-10 12:18

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院親民黨團召開記者會指出，政府舉債常沒考慮整體狀況，照目前舉債速度，2024年將達舉債上限，屆時的總統將無債可舉；親民黨團也指出，從扁、馬政府時期到蔡政府，編列特別預算已成常態，未來特別預算舉債將達2.3兆元，籲政府重視國債危機、檢討特別預算。

親民黨團總召李鴻鈞、幹事長陳怡潔、周陳秀霞今召開「大人黑白開，囝仔直直哀，台灣的危機在國債」記者會，並指出據國庫署統計，截至今年3月底止，中央政府1年以上債務未償餘額高達5兆3893億元，而短期債務未償餘額達1850億元，等於每名國人平均背債23.6萬元。

李鴻鈞說，扁、馬兩任政府共舉債2.9兆元，蔡政府執政兩年，公共債務未償餘額已達3510億元，依這速度，若連任後，將共舉債達1兆餘元；他說，政府舉債常沒考慮整體負債狀況，照這速度，到2024年將達舉債上限，屆時的總統將無債可舉。

李鴻鈞說，從扁、馬時期到蔡政府，特別預算舉債將達2.3兆元，編列特別預算已成常態，編列容易、花用也容易，卻無完整自籌財源計畫，政府應重視國債危機、檢討特別預算，不要讓失控的國債成為下一代無法負擔的壓力。

陳怡潔指出，地方累積的債務也令人擔憂，從2011年到2016年，六都債務累計部分，以新北市增加609.03億元為最，高雄市增加483.76億元次之，台中市增加375.82億元第三高，希望地方政府首長候選人，都能提出償債計畫供選民檢驗。

對於縣市部分，陳怡潔指出雲林縣、彰化縣及新竹縣也有10億元到20億元債務增加的狀況，盼能提高警覺，必須嚴防爆發地方財政危機。她表示，比起搶錢、花錢能力，還是要有還錢的能力，否則未來還是全民埋單、債留子孫。

周陳秀霞指出，目前政府還能舉債的額度，僅剩1.2兆元，面臨不斷膨脹的教科文、社福及國防支出，除非國內生產毛額（GDP）有大幅成長，不然將很快達到舉債上限，屆時恐將以調高債限為解決之道，絕非國人所樂見。