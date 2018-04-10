無緣當議員！余天女兒余筱萍議員初選落敗

議員初選民調出爐，吳沛憶（左）民調第一，余筱萍（右）則未獲提名。（資料照）

2018-04-10 12:06

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨台北市黨部今上午公布士林北投區、中正萬華區市議員初選一級戰區電話民調，新人參選民調可加權10％，新人且符合35歲以下青年民調加權20％。其中最有有話題的是中正萬華區，「靠爸」余筱萍與「靠主席」吳沛憶大戰，結果出爐，吳沛憶民調第一，余筱萍則未獲提名；兩區現任議員都獲提名，並未落榜。

士林北投區前議員吳思瑤當選立委，吳地方主任陳賢蔚接棒選議員；何志偉放棄連任，由嫂子、電視台主播鍾佩玲接棒，新人另有溫泉里長許智全、北市牙醫師公會理事陳國棟、紀政姪子紀建安，與現任議員林世宗、陳慈慧、謝維洲及王威中競爭，呈現「9搶6」局面。其中，陳賢蔚、鍾佩玲、陳國棟、許智全民調加權10％，紀建安民調加權20％。

三家民調公司結果，民調第一至最後，依序為林世宗的0.1782、陳慈慧的0.1612、鍾珮玲0.1562、王威中的0.1561、謝維洲的0.1242、陳賢蔚的0.0736，將獲提名；初選未過則是，紀建安0.0733、許智全0.0406、陳國棟0.0365。

中正萬華區因議員童仲彥家暴、退黨，呈現參選爆炸，有顏聖冠、劉耀仁及周威佑3位老將，新人參選則有余筱萍、吳沛憶、蘇緯政及前議員陳嘉銘之子陳彥丞，呈現「7搶4」局面。其中，余筱萍、蘇緯政民調加權10％，吳沛憶、陳彥丞民調加權20％。

民調第一至最後，依序為吳沛憶的0.2225、周威佑的0.1983、劉耀仁的0.1749、顏聖冠的0.1534，獲得提名；初選未過則是余筱萍的0.1143、陳彥丞的0.1033、蘇緯政0.0333。顯然，周威佑日前大打高雄市長陳菊推薦牌奏效，而日前被譏，「靠爸」余筱萍則掉出安全名單，「靠主席」吳沛憶為最大贏家。