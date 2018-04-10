桃園農博燒8.5億 議員批：花大錢派車動員

2018-04-10 11:59

［記者陳昀／桃園報導］耗資8.5億元的桃園農業博覽會正熱鬧舉行，今天桃園市農業局到議會工作報告，被多位議員砲轟燒錢，預算高達雲林縣台西鄉公所年度預算的4倍，不少經費還花在動員派車、送紀念品等，除了衝人次看不到實際效益；農業局長郭承泉回應說，農博是以科技農業為主軸，有許多有形、無形的效益。

桃園農業博覽會去年試營運，23天吸引1298萬人次，今年規模擴大、時間拉長到40天，2年共花8.5億元打造場館設施、交通運輸、整合行銷等費用，其中農委會補助3億元。

市議員萬美玲、劉茂群等人指出，市府花近6000萬元安排抵達會車的交通車、接駁車給各里辦公室、社區發展協會與民代，但許多鄉親去完都反映，跟去年展出內容大同小異，沒什麼特別的，就只是覺得免費搭車去走走看看、跟大杯珍奶拍個照也不錯，萬美玲質疑，農博應該要有實際效益，不是一昧衝人次，目的不明地動員，若將這些錢拿來建設、教育，可以多做很多事。

市議員黃婉如也說，透過里辦公室、社區等團體前往農博的市民，可享有專車、餐盒、紀念品與免費導覽等，一般鄉親就只能假日排區公所接駁車，痛批根本是政策買票。

「無人車跟農業有何干？」市議員詹江村質疑，市府編列500萬元預算在農博會場推動無人車，到底關農業什麼事？郭承泉回說，生活跟農業息息相關，這也是其中一環，被詹痛斥鬼扯：「你真會掰，那弄個紡織業也跟農業有關，農博就是亂花錢！」

市議員林政賢指出，雲林縣台西鄉公所一年預算2.5億元，農博經費根本是4個鄉公所的預算規模，2013年展出4個月的雲林農博也才花4.55億元，還有門票200元收益，農博雖號稱是免費入場，但市府付出的預算，等同每位市民早已付出400多元。

郭承泉回應說，桃園農博有循環經濟、綠色生活、地景藝術、科技農業等4大亮點，並非一昧燒錢，許多場館也能永續利用，未來能當作環境教育場域，另也導入農夫市集等內容，照顧青年農民。

副市長游建華也反駁說，接駁車是服務所有市民，但必須評估需求，各區公所假日都提供接駁車。