查國發院土地、三中交易案 北檢赴律師事務所調閱資料

北檢追查國發院土地交易等案。圖為國發院土地。（資料照）

2018-04-10 11:40

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦國民黨涉賤賣黨產案，已從三中案轉聚焦於國發院土地交易案；為釐清黨產交易契約等相關疑點，北檢今向國民黨委託的律師事務所調閱資料；外傳北檢今搜索該律師事務所，北檢今澄清，只是調閱資料，沒有搜索。據悉，檢方今天也沒有傳訊相關證人。

國民黨黨產可細分黨營事業持有，以及國民黨名下財產等兩部分，諸如三中等黨營事業資產，由中央投資公司負責；國發院土地及原中央黨部大樓等掛在國民黨名下的財產，則由國民黨行管會負責決策。

時任中投董事長及行管會主委的張哲琛，即是直接聽命於馬英九的指示，負責處分黨產的總舵手；因黨產數量龐大，張哲琛旗下另有兩員大將，代其專責交涉黨產交易；負責處分三中等黨營事業相關資產的專業經理人，為中投前總經理汪海清，承辦國發院土地交易等國民黨名下資產的承辦人則是鄭國珍，相關人等均已分別遭北檢傳訊作證。

2005年8月，馬英九接任黨主席後簽下售地公文，使國發院土地成為他宣示黨產歸零政見的首筆「政績」，也啟動國民黨之後涉嫌賤賣三中等重要黨產的引擎；同年12月底，三中股權即被賣給余建新旗下的榮麗公司；蔡英文政府上任後開始追查不當黨產，國民黨過去相關黨產交易，也陸續被行政院黨產會認定有賤賣疑慮，並移送北檢調查中。