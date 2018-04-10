50年本票制度未修法 政院要求金管會研議行政方法解套

2018-04-10 11:39

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣獨創的本票制度因常遭地下錢莊、詐騙集團濫用，甚至成為暴力討債勒索當事人的工具，金管會原本提案修改「票據法」要限縮聲請強制執行本票範圍，但3月份提報行政院由政務委員陳美伶跨部會審查時，因相關部會有不同意見，修法因此遭退回，此事引發監委高鳳仙的關切，據悉，經協調，陳美伶辦公室已請金管會先行研議，為防止暴力討債遭濫用，是否有行政方法可解套。

高鳳仙認為，本票制度已成暴力討債勒索當事人的工具，並遭到濫用，涉及侵害人權與犯罪的嚴重問題，得知政院暫不修法解套，引發她的關切，因此致電陳美伶與相關行政機關進行了解，高鳳仙要求政院應儘速整合各機關的意見，提出「票據法」修法，限縮聲請強制執行本票的範圍。

本票制度在台灣已實施逾50年，目前民間私人借貸或租賃，常會要求借款人開立本票，以確保債權。若債權人手中持有欠款人開立的本票，只要經過法院裁定後可立即強制執行借款人財產，因此，持有本票，將使討債更為方便。

不過，根據監察院調查報告指出，暴力討債集團常利用「票據法」的必載事項，脅迫不懂票據法的弱勢民眾當場簽署本票，若不還債，就揚言送交法院申請裁定強制執行，讓民眾心生恐懼，因此認為金管會有必要修法，強化防範暴力討債脅迫簽署本票情況發生。

為回應監院要求，金管會因此向政院提報修改「票據法」限縮聲請強制執行本票範圍，一是發（開）票人須委託金融業或集保為「擔當付款人」的本票才能強制執行；或「執票人」為銀行業、農業金融機構、證券期貨業、保險業或實收資本額達2億元以上的融資性租賃業。