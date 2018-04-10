台青年遭澳洲移民局「收留」 立委家屬籲外交部協助

2018-04-10 11:32

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台灣每年有許多人到澳洲打工旅遊、留學，不過這樣的旅程卻可能暗藏危機，台灣公民吳澤濬2011年前往澳洲打工、2013年申請到學校就讀，卻因為被澳洲警方認為涉及一件恐嚇案件，收容至惡名昭彰的耶誕島（Christmas Island）外國人收容所至今。家屬今天與律師、立委召開記者會，要求我國外交部提供積極協助。

台灣人權促進會指出，1987年出生的台灣公民吳澤濬，在2011前往澳洲打工，2013年申請到學校就讀，2017年12月，因為被澳洲警方認為涉嫌一件恐嚇案件，而被羈押在警局及看守所一個月，經付完保釋金之後，隨即又被移民局帶走。

台權會解釋，澳洲移民局認為吳澤濬涉及司法案件，因此將他的學生簽證取消，在這過程中，律師協助申請「過橋簽證」也被取消、駁回上訴，當事人至今仍未被檢察官正式起訴，卻從2017年12月起，人身自由受限至今。

2018年3月9日，吳姓學生又被從昆士蘭的外國人收容所，移至惡名昭彰的耶誕島（Christmas Island）外國人收容所。澳洲警方從羈押到移民局的外國人收容，皆未通知我國辦事處及當事人家，。家屬從去年年底就開始擔心失蹤的孩子，卻音訊全無。

台權會說，根據澳洲政府法令規定，外國人收容制度「沒有收容天數上限」，且耶誕島的外國人收容環境惡劣，這些問題都被澳洲國家人權委員會、監督公民與政治權利國際公約的聯合國人權事務委員會、反酷刑公約委員會嚴厲批評過。

吳澤濬哥哥表示，外交部一直到家屬通知後才知道吳澤濬案件，不過也只關心生活上是否有不方便，針對吳澤濬被收容的事情，都是以不干涉司法案件為由，沒有積極向澳洲移民局抗議，也沒有做任何正面積極協助。

吳澤濬媽媽今天在記者會上聲淚俱下地說，希望能夠釋放兒子，讓他回到台灣；至於吳澤濬涉及案件為何？吳澤濬的律師吳家維僅說，基於偵查不公開的原則，因此不便多做透露

尤美女表示，吳澤濬在澳洲無故捲入刑事案件，已經被交保，又被收留到外國人收容所，他並沒有經過法院判決有罪，卻受到跟犯人和犯罪嫌疑人類似的待遇，呼籲政府應該要積極跟澳洲協商、簽訂司法互助協議，也呼籲澳洲政府，應該以無罪推定吳澤濬，可以考慮先讓民間團體或是同鄉會協助安置，取代被無限期收容在耶誕島。