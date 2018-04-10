避免宜蘭黑暗4年 陳金德力拱游錫堃選宜蘭

宜蘭縣代理縣長陳金德力拱前行政院長游錫堃回鍋參選宜蘭縣，要避免宜蘭縣政黑暗4年。（記者林敬倫攝）

2018-04-10 11:27

［記者林敬倫／宜蘭報導］民進黨確定提名立委陳歐珀參選下屆宜蘭縣長，對壘國民黨的羅東鎮長林姿妙，不過，由於民進黨內一直有無法整合的聲音，近日也傳出有人力拱前行政院長游錫堃，回鍋參選；宜蘭縣代理縣長陳金德指出，他支持游錫堃參選，解決民進黨在宜蘭的困局，避免縣政黑暗4年，這是宜蘭的萬幸。

陳歐珀對此表示，不願回應。

游錫堃與前行政院長蘇貞昌日前都被外界力拱為民進黨參選新北市長，近日高雄市長陳菊力勸蘇貞昌參選，態勢似乎底定，但宜蘭縣的選情，雖已提名陳歐珀，黨內似乎雜音仍多，遲遲沒有完成整合，近日也傳出有人在力拱游錫堃參選宜蘭縣。

陳金德指出，他要為游院長講幾句公道話，上個月參加水利會的春分活動，親耳聽到游對參選新北市自始至終沒有意願，他認為可能是新北當地的議員認為，游上次選得很好民調也高，所以才希望由游前院長投入。

陳金德表示，如果有人希望游前院長回宜蘭參選這次縣長，他個人認為目前宜蘭的氛圍，如果游前院長肯點頭回宜蘭擔下艱鉅的任務，那對縣政來講是個非常好的事情，可以解決民進黨的困境，避免未來4年縣政陷入黑暗的擔憂，如果游前院長願意點頭，對宜蘭而言是萬幸，他個人會支持也呼籲游前院長慎重考慮。

至於民進黨已提名陳歐珀，陳金德指出，立委吳秉叡在新北市長的投入，是幾倍於其他人，已經經營很多年，但他退了，宜蘭市長江聰淵準備宜蘭縣也投入很多而且領先，但也退了。

陳金德說，宜蘭縣的未來發展，這個是重中之重，其次民進黨要延續優良的執政跟政策，最後才是政黨的提名制度，如果滿足政黨的制度而犧牲二跟一，這制度是假的，如果滿足一跟二的目標，就算傷害政黨的制度，這是不得已的。