美批准潛艦國造技術許可 學者讚「打開技術大門」

美國國務院批准台灣潛艦國造的行銷許可證，台海安全研析中心主任梅復興指出，這等同於開啟台灣在建造潛艦過程中所需技術的「一扇大門」。圖為海獅潛艦現身高雄。（資料照）

2018-04-10 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院日前批准台灣潛艦國造的行銷許可證，同意相關國防廠商來台洽談，並協助潛艦國造計畫，台海安全研析中心主任梅復興指出，這對台灣是重要一步，等同於開啟台灣在建造潛艦過程中所需技術的「一扇大門」。

梅復興接受《美國之音》專訪時指出，先前在不確定美方是否同意協助台灣潛艦國造的時候，台灣就以多方尋求相關技術來源，不過多數國家礙於中國因素，對提供相關技術並不積極，且就算提供相關技術，這些國家是否能承受中國壓力、持續對台灣提供相關零件，這也是未知數。梅復興表示，在美國同意對台輸出重要技術後，只要美國在政策上同意，台灣潛艦國造就可以完成，因為「只有美國能抵抗中國的壓力」。

梅復興提到，川普政府國安團隊與過去歷任政府相比，對中國的立場有明顯不同，過去美國政府內關於對台軍售討論中，國務院經常都因顧及中國壓力而持保留態度「阻撓」美國國防廠商取得售台潛艦技術的「行銷核准證」長達2年之久，今年因為美國國防部在跨部會討論中明確表達對台灣潛艦自造案的支持態度，才讓國務院同意批准核發廠商行銷許可。