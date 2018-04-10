談北市長選舉 洪耀福：現階段最大敵人還是國民黨

2018-04-10 09:45

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨下屆台北市長選舉是否繼續禮讓現任市長柯文哲？民進黨秘書長洪耀福今接受電台訪問表示，國民黨人選未定，民進黨對北市選戰還未下定論。他也強調，要思考現階段對台灣來講誰是最重要的敵人，「柯文哲不是我們的人，但現階段最重要的敵人還是國民黨」。

對外傳總統蔡英文與柯夫婦見面，表達禮讓柯決定，洪耀福表示，絕對沒有答應柯文哲要禮讓他，「怎麼可能答應柯什麼事情」。

洪提到，民進黨在2014年市長選舉採「在野大聯盟」打選戰，柯當上北市長後，他也向柯說，「雖然你選市長過程中，民進黨幫一些忙，但不要覺得欠我們什麼，你只是民進黨2016年戰略布局一環。」

洪表示，柯當市長後，他與柯的關係就是「君子之交淡如水」，假設民進黨此次不支持柯，「君子之交也不須出惡言」，柯不須認為欠民進黨，若民進黨不支持柯，也不用認為對不起柯。

至於柯文哲對民進黨是「正面外溢效應」還是「負面外溢效應」？洪耀福認為「其實都有」，民進黨有做全國性研究，但還沒清楚定論。

洪耀福強調，此時此刻，民進黨還未決定是要提名還是禮讓，或是其他方式。至於是否可能採「開放參選」？洪僅說，民進黨是很創新政黨，每次選舉都有創新思維和作法。

洪說，民進黨是很重視基層聲音的政黨，也會與基層幹部，包括里長參選人、議員參選人、縣市長參選人，會充分理性討論這問題。至於柯文哲作為政治人物，對於台灣價值及基層對他的意見，都必須面對。

被問到外界認為，民進黨會為怕國民黨重返政權而禮讓柯，洪耀福表示，民進黨不會因為害怕或恐懼做決定。台北市選戰比較複雜，對政黨來說，會想得比較多，但各方面思考，都不代表最後決定，要思考現階段對台灣來講誰是最重要的敵人。

洪耀福說，「柯文哲不是我們的人，但現階段最重要的敵人還是國民黨」，在思考時，也要思考現階段對國民黨最大挑戰為何。國民黨目前還代表反改革力量的集結，對台灣總體社會不好。

至於是否不擔心柯文哲在2020年直攻選總統？洪則說，「從來不擔心這件事」。