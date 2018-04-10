台獨將招來戰火？ 苗博雅：當乖乖牌也會被打

社會民主黨發言人苗博雅。（資料照）

2018-04-10 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕社會民主黨發言人苗博雅7日在臉書發文，稱發起「獨立公投」是台灣人追求自主路上最好的練習，遭反對方質疑「獨立將招來戰爭」，她8日再度PO文指出，中國是否對台動武的關鍵因素，是有無發動戰爭的需求，而不是台灣有沒有當乖乖牌。

針對獨立公投等行動將招致戰事的說法，苗博雅舉例反駁，稱當惡狼要吃小羊的時候，無論小羊是趴著、跪著、站著還是躺著都會被吃，「重點根本就不在小羊乖不乖，而是惡狼怎麼想」，她說，若中國內部有對外發動戰爭的需求，經評估認為攻台利大於弊，就算台灣跪著，中共也會攻台；反之若是弊大於利，就算台灣強硬，中共也不會攻台。

苗博雅進一步舉歷史為證，指國共內戰失敗後，蔣政府一路逃到台灣，整天喊著反攻大陸解救同胞，但當時有冷戰局勢，面對美國圍堵戰略，中共無法承擔戰爭後果，最終也只能動口；反之，二戰時期日本侵略中國，只是隨便掰一個小兵失蹤，就成了全面發動戰爭的藉口，「難道是因為中國不乖，才讓日本有機會侵略嗎？」

苗博雅總結指出，中共是否攻台的關鍵在於「台灣有無能力自我防禦」，讓中共吞不下攻台的後果，而不是裝傻賣乖，強調「不管是獨派、統派、維持現狀派」，都要承擔戰爭的風險，「都要共同面對自我防衛的問題」。

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