談蘇貞昌選新北必勝 洪耀福：若選輸我就辭職

高雄市長陳菊（左）9日北上勸進蘇貞昌（右）出征新北市，雙方閉門會談將近50分鐘，兩人會後一同受訪，蘇貞昌表示自己「願意慎重考慮」。（資料照）

2018-04-10 08:56

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨傾向徵召前行政院長蘇貞昌參選新北市長，蘇昨也鬆口願慎重考慮參選新北市長，民進黨秘書長洪耀福今接受電台專訪表示，民進黨在新北提名人選有民調基礎，「蘇的民調在還未表態前，就與侯不相上下」，若蘇代表民進黨參選新北「一定贏」，「說實在，新北我們必勝！」若新北選輸，他就會辭職。

對黨內仍有挺前行政院長游錫堃參選者，不滿黨擬徵召蘇，洪耀福表示，任何提名，都會有黨內聲音，民進黨是民主政黨，各種聲音都會有，就是「雜音中挺進，前進中整隊」，逐步在整合；週三民進黨開選對會，也會把過程做報告，才會處理新北提名。

針對挺游立委高志鵬嗆，若新北選輸，總統和閣揆要下台，前總統陳水扁又影射提名蘇，是因選對會召集人林錫耀所屬派系考量。洪耀福說，不需要劃分誰是挺誰，大家都是挺民進黨，只是大家對提名看法不同，「這不是派系挺誰，不用窄化問題。」

至於選輸到底要誰負責？洪耀福說，選戰布局就是秘書長負責，若新北選輸，當然是他辭職。

洪耀福過去曾提醒侯友宜要切割朱立倫，被問到這是否是分化？洪要福說，侯最大包袱就是朱在8年執政表現，若蘇參選，就會形成蘇8年政績與朱8年政績的競爭比較，也會凸顯侯的缺點。若蘇代表民進黨參選「一定贏」。

談到布局過程，洪耀福說，黨知道侯友宜出現最高，當然會開始做考量，新北此次屬於徵召區，提名程序都符合黨的規定。他強調，「當然有科學的民調」，民進黨會做民調來判斷理解。

對國民黨新北初選時宣稱侯民調贏蘇20％，洪耀福說，初選民調只是遊戲規則，不能視為很科學的民調。他們也拜訪游幾次，游院長一開始就明確表示無意參選新北市長，當然不會把游列為民調對象。

對於「登壇拜將」之說，洪耀福認為，對黨主席來說，主席對所有縣市長人選都要登壇拜將，把威望加持給候選人，讓候選人更有威望去征戰，這當然是黨主席責任。他也表示，新北市黨內整合沒太大問題。