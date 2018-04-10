退休軍公教若成為共諜 將全數喪失退休俸！

立法院內政委員會昨審查「國家安全法增訂第5之2條草案」，內政部次長花敬群（左一）出席逐條審查。（記者劉信德攝）

2018-04-10 07:54

國安法修法初審通過 還要追繳至犯罪時已領退俸

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院內政委員會昨初審通過民進黨立委陳其邁提出的「國家安全法增訂第五條之二條文草案」，只要退休人士涉共諜案遭判決有罪定讞，就喪失全數退俸，並追繳至犯罪時已領退俸。此案仍須交付朝野協商。

現行「陸海空軍軍官士官服役條例」規定，只要官兵在服役期間違反「國安法」、「國家機密保護法」、「國家情報工作法」所規範的共諜罪，因而被判處有期徒刑且未宣告緩刑者，就喪失領取退休俸之資格；但在除役後才判刑定讞，或除役後才涉案者，則視刑度輕重減少退俸。

依此規定，判7年以上者得予全數剝奪，判刑3年以上未滿7年者減少五成，2年以上未滿3年減少三成，一年以上未滿2年減少兩成。至於公教人員，僅規定因犯內亂罪、外患罪經判刑確定者，才喪失領取退俸之資格，但未對共諜罪另做規範。

因此，捲入國內史上最大共諜網的前馬防部退役少將許乃權，竟在去年9月刑滿出獄後只減俸三成，還能月領七成、約7萬餘元退俸，引發高度非議。針對此事，退輔會前主委李翔宙去年11月在立院答詢時坦言，許乃權的確可領取每月至少7萬5500元的退俸，但李也氣憤地表示：「這樣非常不公平。」

內政委員會昨審查陳其邁版「國家安全法增訂第五條之二條文草案」，明定所有現職軍公教或領有月退俸者，只要觸犯共諜罪被判刑確定，不但喪失所有退俸，已入袋之退俸，還要追繳至犯行時點。

官員建議按刑度酌予剝奪 立委怒斥

但列席的國防部、銓敘部官員均建議，應參照現行相關法制，按刑度多寡酌予剝奪，才符合比例原則。

民進黨立委管碧玲直言，這她不敢背書，若依行政機關的見解，軍公教涉共諜案遭判刑3年以上，還有一半退俸，「我們要養他一輩子，哪有這種事？」「這是完全不該做的事，怎能區分刑期！」語到激動處，還憤而拍桌抗議。

民進黨立委Kolas表明支持陳其邁版草案，強調絕不能容忍叛國還有退休金。陳其邁也說，「當匪諜還能領退休金，有何道理？」

由於在場民進黨立委皆反對行政機關的建議版本，委員會最後決議，初審通過陳其邁版草案，但須交付朝野協商。