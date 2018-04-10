美國務院：對台售商執照依台灣關係法與台灣防禦需求決定

2018-04-10 00:42

〔駐美特派員曹郁芬／華府九日報導〕針對美國國務院近期可望宣佈以商售方式協助台灣建造潛艦，國務院一位發言人表示，雖然美國商售的出口執照受到較嚴格的限制，但廣義而言，美國對台軍售是受到台灣關係法的指導以及依法對台灣防衛需求所做的評估。

另一位了解美台軍事關係的美方人士指出，美商早就已經在協助台灣海龍潛艦的維修與延壽。國防部通知美國國會有意售台MK48-AT魚雷，再加上美國已售台可以由潛艦發射的魚叉飛彈，這是美國支持台灣潛艦武器戰鬥系統的一個指標。如今，美國再批准商售出口執照，是一致性的怍法，美國批准商售的出口執照是台灣潛艦國造的一個里程碑，但並非美國對台軍售的戲劇性變化。

美國國防部官網去年4月25日發布的合約披露，波音公司將提供台灣海軍派里級FFG-7級船舶發射魚叉反艦導彈的技術（Harpoon Missile TARTAR） ，部分工程還將在高雄實施，預計在2018年12月完成。

國務院發言人在回覆媒體的電郵中表示，美國對台軍售在7任美國政府都是一致的。美國會繼續不斷檢視台灣的防衛需求，但這位官員並未證實美國將以商售方式協助台灣造艦。

長期研究美國對台軍售的前美國國會研究服務處研究員簡淑賢指出，川普政府做出這個決定代表白宮終於從弱化的國務院，尤其是東亞局手中拿回外交政策主導權。

簡淑賢受訪時表示，如果回顧小布希政府同意出售8艘柴油潛艦以及台灣朝野政黨的惡鬥的歷史來看，川普政府確實踏出了重要一步，代表美國行政部門決定協助台灣的潛艦國造計劃，而且認為這符合美國的利益。

她認為，這只是同意美國廠商可以開始跟台灣海軍就軟體、戰鬥系統與系統整合討論潛在的技術合作，未來還有長路要走。她期待川普政府做出調整已久，國務院去年對台灣潛艦國造要求技術協助還給予矛盾的答覆，不斷改變立場，一再猶豫，讓國務院看來很弱，而且似乎沒有完全掌握情況。

簡淑賢說，從潛艦案學到的教訓是台灣失去了建造自我防禦能力的時機，台灣需要盡快強化國防能力。而且從慶富造船案來看，要美國進一步協助，台灣需要證明自己是個值得信任的夥伴，能保護美國的機密。