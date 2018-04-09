批准潛艦國造許可證 美國務院：一切遵循台灣關係法

美國國務院回應對台軍售是根據台灣關係法依法進行。圖為台灣現役的海虎號潛艦。（資料照）

2018-04-09 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院日前已批准台灣潛艦國造的行銷許可證，同意相關國防廠商來台洽談協助潛艦國造計畫，總統蔡英文深表感謝。美方重申，對台軍售是基於《台灣關係法》（TRA）與台灣防務需求，其餘的不作評論。

台灣潛艦國造所需的零件分為「紅區」、「黃區」、「綠區」三類，其中「紅區」關鍵技術為我國尚無研製能力的技術，需要他方援助。

據《中央社》報導，美國國防部發言人針對此事回應指出，因受到法律限制，不會針對具體的國防出口案發表評論，但對台提供防禦性武器及服務是以台灣關係法為依據，並評估台灣國防需求而下的決定，「完全依循法律程序進行」。並重申，美國政府在對台灣防衛銷售這塊，過去7年中都穩定發展，除了有助台灣安全，也能維持台海和平。至於採購計畫的具體內容，應交由台灣當局說明。

中國：有能力、決心挫敗分裂祖國的企圖

亞太防務雜誌主編鄭繼文表示，授予台灣的行銷許可確實可以促進國內潛艇的建設，但美國可能不提供所有技術或潛艇項目所需的設備，例如武器，聲納和水下通信系統。因此台灣仍有很長的路要走。

不出各界所料，中國國防部新聞發言人吳謙今天答覆記者提問時強調，中方堅決反對美國售台武器，立場明確、一貫；他重申，台灣是中國的一部分，一個中國原則是中美關係的政治基礎，中方要求美方恪守一個中國政策和中美三個聯合公報，停止一切形式的美台軍事聯繫、停止一切形式的對台軍售。

吳謙也不忘強調：「中國軍隊有能力、有決心挫敗一切分裂祖國的企圖，將採取一切必要措施堅定捍衛國家主權安全和領土完整。」