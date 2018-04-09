與賴揆關係？蔡英文：很好！

2018-04-09 21:18

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文今晚接受電視節目《新聞面對面》專訪，被問到她與行政院長賴清德關係，蔡英文表示，「事實上我們的關係，可以給你兩個字：很好」，她很滿意賴清德的表現，也認為她與賴清德互補性很強。

蔡英文表示，由於高雄市長陳菊因為長期在南部，賴清德則在台南，陳與賴常常會往來，想法及溝通上都沒什麼問題，但因她自己長期在北部，和賴清德過去沒有像現在的所謂總統跟行政院長的關係，因此在很多的溝通上，陳菊有時會幫忙。

蔡英文說，她常常看到新聞報導，老是在她與賴清德之間做文章，「我每次看了我就覺得說，怎麼會有這樣的想法呢？」很多政治上想當然爾的邏輯，不一定會在她身上發生。她強調，事實上她與賴清德的關係，「我可以給你兩個字：很好」，那她很滿意賴清德的表現。

蔡英文說，她與賴清德有事情會坐下來談，有時候兩人想法或許有些不一樣，但是她覺得不一樣很好，「在不一樣當中，我們去討論，讓事情的處理更周全」，這讓他們在考慮所有的問題時，能夠把不同的面向都考慮進去。有時他們也會請陳菊一起來，因陳菊歷練豐富，會告訴他們一些沒考慮到的面向，「所以我倒是覺得我與賴清德互補性滿強的」

蔡英文說，賴揆剛開始都很客氣拘謹，還曾問她「我可以打電話給你嗎？」有一天，賴揆打電話給她，說「總統，我是清德」，那天讓她感到很高興，因為每一次有電話來，都是保密電話、或是國安單位，要談的都是總統必須要知道的事情，都是會讓人很緊張、很擔心的事，「但是他說，總統我是清德」，讓她感到突然輕鬆起來。

對於賴揆曾多次強調自己是「台獨工作者」，是否有與蔡總統事先討論？蔡英文說，她沒有特別與賴談到這些問題，因為畢竟賴是行政院長，在很多事情上有他的看法及希望表達的方式，總統要給他一定的尊重。她強調，賴清德的說法絕大部分是在立法院裡面被問到而去回應，「若是問他個人，他當然告訴你他是這樣想」，賴揆是誠實的人，但政策上，賴清德還是支持兩岸維持現狀的基調。