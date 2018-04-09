蔡英文：馬也說年改勢在必行 她要當急事來做

總統蔡英文（中）上月底到花蓮，趁機行銷多個旅遊景點。（翻攝總統蔡英文臉書）

2018-04-09 21:03

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對軍人年改，蔡英文總統在今晚播出的電視專訪表示，對現役的軍人，這一次的方案會比現有的機制好，在軍隊裡面待得越久，退休給付會越好，對已經退休的人，則把衝擊降到最低，當樓地板提升至3萬8990元後，被影響到的人會大幅度的降低，估計接近六成者不會被影響到。

談到整個軍公教年金改革，蔡總統說，很多人都在討論，一個政權剛開始，要做這麼困難的事情嗎？但她要問的是：「我們還能等嗎？」她強調，前階段國民黨在執政的時候，馬英九總統也講過年金改革是勢在必行，她跟馬在台北賓館進行政權交接時，馬英九也提到這個。現在接手了，當然就要把它當作一件急事來做。

蔡總統進一步說，要做的話，是要讓它可長可久，所以這是財務的工程，年金在財務規劃裡，就是一個世代，也就是三十年不破產，才不會有額外或多的財政的負擔，多出來的財政空間，必須要替好幾年沒有加薪的公教人員加薪，同時帶動民間的加薪。有了這個空間加薪，也有了空間減稅，也會在這一次的稅改對於中低收入以下的年輕人不用繳稅。

蔡英文也坦言，在整個改革的過程中，被影響到的一些已經退休的這些朋友，會感到一種被剝奪的感覺，在這個過程中因為有贊成有反對的，他們在一來一往之間，語言有一些比較激烈，但是她相信這些都是少數，這個全體的絕大多數的台灣民眾都很感謝，在這一次年金改革裡面，犧牲了部分的這個給付，而成就了一個國家的財政空間，讓國家能夠永續下去。