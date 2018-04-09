離岸風電潛力可期 英國副部長見證台英簽署合作備忘錄

2018-04-09 21:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕英國國際貿易部主管投資副部長史徒華（Graham Stuart）今（9）起訪台，今天並見證英國在台辦事處和台灣離岸風機基礎暨海事工程協會簽署合作備忘錄。史徒華表示，英國的離岸風電產業知識與技術正好可與台灣合作，支援新興市場。外交部今天表示誠摯歡迎史徒華訪台，並相信兩國互惠互利夥伴關係將更加強化。

史徒華首次訪台，今日拜會總統蔡英文、外交部長吳釗燮與經濟部長沈榮津，就台英雙邊關係與進一步合作機會交換意見，也和英國企業駐台代表及投資英國的台灣業者代表們見面。

史徒華今也與沈榮津一同出席英國在台辦事處和台灣離岸風機基礎暨海事工程協會的合作備忘錄簽署儀式。合作備忘錄揭示台英雙方將在離岸風場開發領域進行合作，包括離岸風場政策、規劃、策略、執行、管理、技術，以及強化離岸風機與海事相關的商業往來等。

史徒華表示，英國擁有豐富的離岸風電產業知識和專業技術可和他國分享，包括現今對台灣極為重要的本土供應鏈之建立與發展，「英國專家可支援這個新興市場」，並準時且有效地執行台灣的相關計劃。史徒華說，台英可合作的重要領域包括初期階段開發、設計、工程、安裝支援，以及運營與維護。英國已準備支援台灣離岸風力發電計畫各階段的開發和生命週期任務。

外交部今天也發布新聞稿指出，近年來台英高層官員互訪頻繁，台英雙邊經貿投資關係也良好密切，去年英國為我在歐洲第3大貿易夥伴，雙邊貿易總額達57.5億美元。英國為我第5大投資來源國，自民國41年至106年止，英國對台灣投資累計超過91.7億美元，未來雙邊經貿發展「潛力可期」。

史徒華是英國國會下議院資深議員，曾於2010年至2015年間擔任下議院教育委員會（House of Commons Education Select Committee）主席，今年一月出任國際貿易部主管投資副部長。