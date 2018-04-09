柯P是被抹紅的？ 昔日同窗曝赴中簡訊「我和共匪激戰」

2018-04-09 20:50

〔記者沈佩瑤／台北報導〕有意參選台北市長的前副總統呂秀蓮日前爆料，柯P曾接受胡錦濤文膽招待，參觀中國第一代領導人毛澤東的故居，引發熱議。台北市長柯文哲台大醫院時期同窗兼室友、醫師許長禮認為老同學被抹紅，忍不住在臉書公開LINE對話紀錄，幫柯講話之餘，更質疑政治權謀意識形態鬥爭到這種地步，實在讓人痛心。

許長禮在貼文中表示，2013年柯文哲到中國參加蔣渭水研討會時，可是直言不諱，膽敢提中國極為忌諱，諱莫如深的茉莉花革命。事後還傳訊息說：「同學，我現在在中國與共匪激戰，互相統戰。」

許長禮質疑，今天在台灣猛烈批評他抺紅他的人，「你敢在中國地盤如此捋虎鬚嗎？」只要google 一下當年一些報導，就可以自己有所獨立思考判斷，怎會有人偏頗偏執到這種地步？

許坦言，柯有一堆缺點，「你可以不喜歡他的所作所為，他的所作所為可受公評，但是你不能因為一句兩岸一家親就戴上有色眼鏡」，視之如寇讎，信囗雌黃，質疑他、抹紅他、打擊他到如此地步。

許長禮強調，對同學柯文哲有信心，柯文哲就是徹徹底底的台灣人，「從世大運就可以看出，他就是實實在在為台灣做事」。

許也說，自己不是柯粉，而是相交多年的同學好友，有意見時，也是直言不諱，「譙」沒在客氣的，但對柯的操守、對柯的台灣心台灣情絕對有信心。