游錫堃出席餐敘安撫 挺游議員：選情只能自立自強

前陣子16位民進黨新北市議員集體表態挺前行政院長游錫堃再戰新北市長，但民進黨中央規劃蘇貞昌出征；游錫堃今天中午參與這些議員的聚會說明心境並安撫，希望大家支持黨中央的決定；圖為游錫堃8日登觀音山硬漢嶺。（資料照）

2018-04-09 18:01

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨中央規劃蘇貞昌參選新北市長，日前集體表態支持游錫堃的多名新北市議員今天中午聚會，游錫堃也受邀到場說明心境並安撫議員們的情緒；游錫堃希望大家支持黨中央的決定；與會議員事後透露，未來選情只能自立自強，而參選人與游錫堃合照的看板也陸續掛出。

新北市議會民進黨團總召集人李坤城說，游錫堃上週六與主席蔡英文見面，議員們都是透過媒體報導才知道，因此，今天雖然沒有到黨中央，他還是邀請了議員們跟游錫堃私下餐敘聊聊。

李坤城轉述說，游錫堃謝謝議員們支持他「很感動」，但黨中央現在已經往「另一個方向」規劃，他也安撫議員們的情緒，希望大家能夠支持黨中央最後的決定，讓黨有時間運作。

選對會召集人林錫耀、秘書長洪耀福原計畫今天下午邀請日前表態支持游錫堃的新北市議員到黨中央溝通，但議員們認為時間匆促，且邀請人從主席蔡英文變成選對會，與主席答應游錫堃的內容不同，婉拒出席。

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