花蓮縣長擬徵召劉曉玫 綠營地方公職傳反彈

民進黨中央選對會傳出將在11日正式徵召花蓮縣議員劉曉玫出馬擔任縣長參選人，消息曝光，地方發出反彈聲音，縣議員莊枝財（左1）今天發出反彈的聲音。（記者王錦義翻攝）

2018-04-09 17:21

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨中央選對會傳出將在十一日正式徵召花蓮縣議員劉曉玫出馬擔任縣長參選人，消息曝光，地方發出反彈聲音。

縣議員莊枝財今天就砲轟，當初開協調會，地方黨公職共識就是支持許傳盛，如今中央完全不尊重地方意見，說什麼派系、性別考量，「是把我們裝肖ㄟ，花蓮人可以被這樣派系交換的嗎？」，而立委蕭美琴也在臉書寫下：「善良的人最容易被欺負，這是最讓人無力的時候」被外界解讀是不滿中央的決定。

在花蓮已擔任三屆縣議員的莊枝財率先開砲，他說，過去中央選對會到地方二次開會，多數黨公職的共識就是推薦許傳盛出來選，如今中央推翻地方共識，自己決定，這要地方怎麼吞的下這口氣？雖然許的民調目前落後許多，但許是台大社會系畢業，擔任社會局長、觀光局長達二十多年，無論是學、經歷都遠遠大勝國民黨的對手，加上為人正派、誠懇，又是鳳林在地客家人，只要努力、勤跑基層，相信一定可以翻轉選情，打敗徐榛蔚。

「已經快被氣到中風」莊枝財說，從中央準備徵召劉曉玫的消息曝光後，很多支持者都打來詢問，質疑當初不是都要許出來選，現在竟然傳出因為要派系平衡、性別平衡的理由，認為中央這樣很不尊重花蓮，「什麼爛理由」莊枝財強調，這不是他個人的意見而已，很多黨公職都認為不被尊重到，他個性就是有話直說，建請黨中央三思，聆聽地方心聲。

而也有地方黨工認為，雖然民調劉曉玫領先許傳盛，但若把許適用黨內首次參選的新人加權條款後，其實二人都在誤差範圍內，許並不算落後太多，未來選戰開跑後後勢可期，不過基層黨工也認為，目前許、劉二人因為這樣，無論派誰都已造成雙方支持者疑慮，最好還是徵召立委蕭美琴出馬，這是地方最大的共識。

不過也有公職支持劉曉玫，已經表態參選縣議員的市民代表傅國淵說，過去民進黨在縣長選舉這塊，常常是找空降、沒有在地長期耕耘的人士回來參選，劉曉玫在花蓮擔任民代二十多年，深根地方，他認為黨內應該團結支持劉曉玫，讓在地花蓮人可以出頭。

而蕭美琴臉書在7日晚上11點多，也就是傳出劉曉玫即將代表民進黨參選縣長的消息流出後，寫下：「有些時候的狀況會讓人覺得怎麼努力都沒用，然後善良的人最容易被欺負，這是最讓人無力的時候。」外界解讀是不滿選對會的決定，不過蕭美琴辦公室主任陳景豐說，一切還是需要等到11日由選對會宣布人選，對於委員的臉書說法，他無法代為回答。