民進黨拿下北市議會財建委員會 吳音寧解除風暴

民進黨搶下台北市議會財建委員會兩席召集人，國民黨市議員想要大力檢討台北農產運銷公司總經理吳音寧恐怕不容易。（資料照）

2018-04-09 17:21

〔記者鍾泓良、郭安家／台北報導〕台北市議會今天進行本會期委員會分組，國民黨之前曾放話要拿下財建委員會，要檢討上個月因為休假問題而導致菜價上漲的台北農產運銷公司總經理吳音寧，然而十一席之中，民進黨搶下六席過半，同時推派民進黨籍議員李建昌及顏聖冠擔任委員第一召集人及第二召集人，主導財建委員會，讓國民黨無法全力監督。

而其他委員會方面，工務委員會方面同樣也是民進黨拿下過半數，由民進黨議員王孝維擔任第一召集人，民進黨議員黃向羣擔任第二召集人。民政委員會則也是民進黨搶下半數，由民進黨議員張茂楠擔任第一召集人，無黨籍議員童仲彥擔任第二召集人。

教育委員會部分，國民黨十一席中搶下七席，獲得主導權，第一召集人為國民黨議員王鴻薇擔任，第二召集人由國民黨議員厲耿桂芳擔任。交通委員會部分則藍綠各半，而由第一召集人由國民黨議員陳孋輝擔任，國民黨議員戴錫欽擔任第二召集人。

警政衛生委員會則也是藍綠各半，第一召集人由民進黨議員阮昭雄擔任，台聯黨議員陳建銘擔任第二召集人。