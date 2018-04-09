獨家》防護媲美總統府 辜嚴辦公室配防彈玻璃門

婦聯會美齡樓五樓的前主委辜嚴倬雲辦公室，有加裝防彈玻璃門防護，安全規格媲美總統府。（知情人士提供）

2018-04-09 17:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕由婦聯會捐贈6億元給婦聯社福基金會，再向國民黨買土地所興建的總會美齡樓，於2006年落成啟用至今已12年，據調查，坐擁385億元資產的婦聯會，在前主委辜嚴倬雲任內，特於五樓主委辦公室加裝防彈玻璃門，安全防護規格媲美總統府。

新任主委雷倩選在2樓一般房間辦公

據了解，內政部在去年12月撤換辜嚴倬雲，婦聯會在同月24日召開臨時常委會議選出雷倩接任主委。雷倩上任3個多月來，從未使用辜嚴倬雲原本寬敞的辦公室，另選在美齡樓二樓一般房間內辦公。

此外，黨產會今年3月派人進入婦聯會展開逐樓地毯式搜索，尋找有無留在婦聯會的資料，黨產會人士進入前主委辜嚴的辦公室，赫見辦公室宛如籃球場一樣大。

知情人士指出，過去美齡樓五樓一整層都是辜嚴倬雲一人使用，有辦公室、防彈玻璃門、保險箱、會客室、主委臥房、浴室、廚房和餐廳。

知情人士提及，由婦聯會捐助成立的振興醫院，近年也派一名專屬護士24小時伺候辜嚴，而辜嚴三名貼身祕書的座位則排在美齡樓五樓走廊上，婦聯會幫辜嚴請的廚子，也給他一張辦公桌。

一名進去過美齡樓的黨產會人士也形容，別看美齡樓外觀氣派，婦聯會名下財產有3百多億元，只有主委辦公室比較高級，其他處組的辦公室設備都很爛，不僅電腦很舊、用品陽春，真不知道他們怎有辦法辦公，而且一些員工年紀六、七十歲以上，看的出來婦聯會過去對基層員工沒有很慷慨，反倒捐了6億多元給國民黨政治人物及旗下基金會。